Según INEGI ocupa Zacatecas cuarto lugar nacional en crecimiento de empleos

Zacatecas, Zac.- El estado de Zacatecas se posicionó en el cuarto lugar nacional en crecimiento anual de empleo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al registrar un incremento de 3 mil 759 puestos de trabajo, durante el mes de febrero, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, en la variación mensual, el estado también registró un avance significativo, con la creación de 5 mil 288 nuevos empleos, de enero a febrero de este año, lo que refleja una tendencia positiva en la generación de oportunidades laborales en la entidad.

Por sector, destaca el crecimiento anual de las industrias de transformación con 2 mil 092 nuevos puestos de trabajo, así como los servicios para empresas y el hogar, con un aumento anual de 4 mil 681 empleos.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la actividad económica en el estado y el impacto de las estrategias de desarrollo impulsadas por el Gobernador David Monreal Ávila, orientadas a generar mayores oportunidades laborales, fomentar la inversión y consolidar el crecimiento económico en Zacatecas.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó que estas cifras son resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de Zacatecas, el sector empresarial y los distintos actores productivos que contribuyen al desarrollo económico de la entidad.

Subrayó que, bajo la visión de progreso, impulsada por el Gobernador, se han implementado diversas estrategias para fortalecer el mercado laboral, generar confianza para la inversión y propiciar condiciones que permitan la creación de más y mejores empleos para las y los zacatecanos.

En este sentido, explicó que, a través de la Secretaría de Economía, y particularmente mediante la Subsecretaría del Empleo, a cargo de Maricruz González Ruvalcaba, se desarrollan acciones permanentes encaminadas a facilitar la vinculación laboral y ampliar las oportunidades de trabajo en el estado.

Entre estas acciones, que se realizan como parte de la Agenda del Progreso, destacan la realización de Ferias del Empleo, en distintos municipios, donde se acercan oportunidades laborales directamente a la población; la entrega de becas de autoempleo para apoyar a personas emprendedoras, en el inicio o fortalecimiento de sus proyectos productivos; así como programas de capacitación para el trabajo, que permiten mejorar las habilidades y competencias de las y los buscadores de empleo.

Asimismo, se impulsa la vinculación con empresas para promover vacantes disponibles, además de estrategias que faciliten la inserción laboral de jóvenes, mujeres y personas que buscan integrarse o reincorporarse al mercado laboral.

Todas estas acciones se realizan bajo la dirección del Secretario Jorge Miranda Castro, con el objetivo de fortalecer el empleo formal, impulsar el desarrollo económico y generar más oportunidades de bienestar para las familias zacatecanas.

El Secretario Jorge Miranda Castro reiteró que la administración del Gobernador David Monreal Ávila continuará el impulso de políticas públicas que promuevan la inversión, la generación de empleo y el crecimiento económico de Zacatecas.