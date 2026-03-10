Aureliano Hernández, el mejor perfil para ser el auditor: Puente

Zacatecas, Zac.-Carlos Puente destacó que Aureliano Hernández Palacios Cardel conoce bien las tareas de auditar y fiscalizar el dinero público, así como el funcionamiento de la administración pública. “Es el perfil mejor evaluado y contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados”.

El líder parlamentario destacó además el compromiso del Mtro. Hernández Palacios de trabajar en coordinación para detectar áreas de oportunidad en Zacatecas, en materia de fiscalización, evaluación de políticas públicas y medición de resultados.

El coordinador de los diputados verdes aprovechó para reconocer a su compañero de bancada, el diputado Javier Herrera Borunda, su conducción como Presidente de la Comisión de Evaluación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el proceso transparente de evaluación técnica de perfiles, entrevistas a las y los candidatos e integración de la terna para elegir al Auditor Federal.

El Mtro. Aureliano Hernández llegó en 2018 a la ASF como Director General de Auditoría del Gasto Federalizado nivel “D” y en octubre de 2025 fue designado como Auditor Especial del Gasto Federalizado en la misma institución.