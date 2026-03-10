Igualdad salarial erradica prácticas discriminatorias en contra de las mujeres: Geovanna Bañuelos

Zacatecas, Zac.-La reforma en materia de igualdad salarial avanza en la erradicación de prácticas discriminatorias en contra de las mujeres al establecer expresamente que pagar un salario menor a una mujer por realizar el mismo trabajo dentro de un mismo centro laboral constituye violencia laboral, aseguró la senadora Geovanna Bañuelos.

Al posicionar a favor del dictamen por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias en materia de igualdad salarial, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo lamentó que en México no se cumpla con la premisa de “a trabajo igual, salario igual”.

Por lo que dijo, reconocer esta conducta como violencia laboral es aceptar la discriminación salarial que existe en el país y que no es sólo una irregularidad administrativa, sino una violación directa a los derechos de las mujeres.

“Reconocer la desigualdad salarial como una forma de violencia laboral es un acto de justicia y también un acto de congruencia con la lucha histórica de millones de mujeres que durante décadas hemos exigido que nuestro trabajo sea valorado en igualdad de condiciones”.

En este sentido, Geovanna Bañuelos señaló que la igualdad se construye erradicando las violencias que persisten y enfrentándolas con decisiones legislativas y administrativas firmes.

“Cada paso que damos para garantizar condiciones laborales justas para las mujeres fortalece no sólo la dignidad de quienes trabajan todos los días para sacar adelante a sus familias, sino también para el desarrollo del país”, aseveró.

Geovanna Bañuelos resaltó que la desigualdad salarial no es únicamente una diferencia en el ingreso, sino una manifestación profunda de las estructuras que han colocado a las mujeres en condiciones de desventaja económica y laboral durante décadas.

“Cuando una mujer recibe un salario menor por el mismo trabajo, no sólo se vulnera su derecho a la igualdad, también se limita su autonomía, su bienestar y las oportunidades que se le pueda brindar a su familia”, agregó la líder petista.

Por ello, dijo, desde el Partido del Trabajo seguiré legislando del lado de la justicia social, del lado de las mujeres y de quienes históricamente han sido excluidas, convencidas de que sólo así se avanzará hacia un país más justo, más igualitario, y verdaderamente transformador.