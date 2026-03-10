Presentan convocatoria Rescate de Espacios para las Juventudes

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través del Instituto de la Juventud (Injuventud), comprometido con el sano desarrollo del sector joven de la población de todos los municipios, presentó la convocatoria “Transformando espacios por el Progreso” en su edición 2026.

Mauricio Acevedo Rodríguez, director general del Injuventud, manifestó que, con el firme propósito de consolidar el 2026 como el Año del Progreso en Zacatecas, esta convocatoria forma parte de la estrategia para impulsar la rehabilitación y equipamiento de espacios públicos destinados a la juventud.

Se busca orientar acciones estratégicas al rescate y transformación de áreas urbanas que presentan deterioro, abandono o condiciones de inseguridad, e impulsar la atención, recreación y formación, así como el mejoramiento en la calidad de vida de la población joven de la entidad.

Este trabajo se realiza a manera de coinversión entre el Gobierno de Zacatecas, por medio del Instituto de la Juventud, los ayuntamientos y/o las instituciones educativas que deseen participar en esta convocatoria, la cual estará vigente en dos fases, la primera, a partir del 10 de marzo y hasta el jueves 16 de abril y la segunda fase, del 10 de marzo y hasta el 14 de mayo a las 15:30 horas.

A partir del 2023 y hasta la fecha, con este programa, se han realizado 73 rehabilitaciones y/o equipamientos, con impacto en 30 municipios; 32 proyectos se han trabajado de manera directa con los ayuntamientos y 41 con instituciones educativas, en beneficio de más de 39 mil 790 jóvenes, a lo largo de la entidad.

En el marco de esta Agenda del Progreso, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, este 2026, se rehabilitarán y equiparán diversos espacios deportivos y algunos otros que se encuentran en total abandono, de la mano con la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami).

Los proyectos presentados se evaluarán y el monto que se asignará a cada uno será de hasta 200 mil pesos, en coinversión con los municipios o las instituciones educativas públicas o privadas; se aplicará en la rehabilitación, recuperación o equipamiento de los espacios.

Iván Reyes Millán, secretario del Zacatecano Migrante (Sezami), señaló que, como parte de la transversalidad y unión de voluntades entre el Injuventud y la Secretaría a su cargo, se abona a la atención de las causas de las y los jóvenes y, en esta ocasión, por medio de los paisanos que radican en Estados Unidos y forman parte de los clubes de migrantes.

Se realizarán gestiones y pláticas para contar con la inversión correspondiente y así sumar y atender aún más espacios a lo largo de los diversos municipios del estado.

Jorge Daniel Isaís del Hoyo, director de Desarrollo Juvenil del Injuventud, señaló que una de las bases más importantes de esta convocatoria es presentar un proyecto, ya sea para la rehabilitación o equipamiento del espacio, que permita a los ayuntamientos o instituciones educativas mejorar la calidad de vida y el entorno sano de esparcimiento para las juventudes.

Lo anterior, con el fin de que los espacios sean utilizados para realizar actividades artísticas, académicas, culturales, sociales, de recreación, talleres y/o conferencias para las y los jóvenes.

Los expedientes serán recibidos en el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, ubicado en el edificio K, planta baja, de Ciudad Administrativa y la convocatoria completa estará publicada en el sitio juventud.zacatecas.gob.mx.

