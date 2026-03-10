Resultados positivos en búsqueda forense en Guadalupe

Guadalupe, Zac.- Con el apoyo de personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, quienes exploraron el interior de tiros, el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia realizaron una búsqueda forense generalizada en el municipio de Guadalupe, misma que concluyó con resultados positivos.

Las acciones iniciaron desde temprana hora, en un polígono determinado con base en las carpetas de investigación, con recorridos a pie, de personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares.

Igualmente, se hicieron exploraciones al interior de tiros ubicados en las inmediaciones de la comunidad de Casa Blanca, perteneciente a este municipio, por personal de Protección Civil, el cual utilizó la técnica de rapel; asimismo, la búsqueda con apoyo de drones y georadares.

Durante la prospección forense efectuada este día, se contó con el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas.

