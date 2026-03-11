“Cuidar tiene voz” visibiliza el trabajo de mujeres cuidadoras

Zacatecas, Zac.-En el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, en coordinación con las comisiones de Parlamento Abierto y Desarrollo Cultural, la Comisión de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas, presidida por la diputada Renata Libertad Ávila Valadez, llevó a cabo el conversatorio “Cuidar tiene voz”, un espacio de diálogo dedicado a visibilizar la realidad que enfrentan las mujeres que realizan labores de cuidado y a reflexionar sobre la necesidad de construir un Sistema Estatal de Cuidados que reconozcan y acompañen este trabajo.

Ávila Valadez destacó que el cuidado constituye una actividad fundamental para sostener la vida cotidiana de las familias y comunidades, pero que históricamente ha permanecido invisibilizado y recargado de manera desproporcionada en las mujeres.

Durante la apertura del evento, subrayó la importancia de escuchar las experiencias de quienes realizan labores de cuidado, señalando que el reconocimiento social y jurídico de estas tareas es indispensable para avanzar hacia una sociedad más justa y corresponsable.

El corazón del conversatorio estuvo en los testimonios de mujeres cuidadoras que compartieron sus experiencias, los retos cotidianos que enfrentan y la carga emocional, económica y social que implica asumir esta responsabilidad.

Participaron, Ma. Gabriela Leyva Zavala, madre adoptiva de una joven con discapacidad múltiple; Cristina Pérez Martínez, hija de un adulto mayor que vive con cáncer; María Ivonne Castro Hernández, hija de una persona ciega y sorda; Audelia Castro Arteaga, abuela de adolescentes en orfandad; y Claudia Córdova Rojas, madre a tiempo completo.

Durante el diálogo, las participantes coincidieron en la urgente necesidad de avanzar hacia la creación de un Sistema Estatal de Cuidados, que permita reconocer y acompañar de manera integral a las personas cuidadoras y a quienes requieren cuidados.

Entre las principales necesidades planteadas por las participantes se señalaron: Programas de capacitación para el cuidado, que brinden herramientas a las personas cuidadoras para atender adecuadamente a personas enfermas, adultas mayores o con discapacidad y Centros de día para personas enfermas o con discapacidad, que permitan a las cuidadoras contar con espacios seguros de atención mientras desarrollan otras actividades.

Asimismo, acompañamiento psicológico para mujeres cuidadoras, ante el desgaste emocional que implica sostener estas responsabilidades durante largos periodos y guarderías con horarios flexibles, que respondan a las necesidades reales de las mujeres que trabajan o realizan labores de cuidado.

Estas demandas se insertan en un contexto legislativo relevante para Zacatecas, toda vez que en enero del presente año la LXV legislatura aprobó reconocer desde el texto constitucional el Derecho al Cuidado, así como la creación de un Sistema Estatal de Cuidados, para el que ya se han presentado dos iniciativas que se encuentran en comisiones y que se complementarían con los testimonios de quienes participaron en el conversatorio.

Dichas propuestas buscan avanzar hacia un modelo basado en la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector productivo, reconociendo que el cuidado no debe recaer exclusivamente en las mujeres y que constituye una dimensión fundamental para el bienestar social.

En el conversatorio también participaron los diputados Marco Vinicio Flores Guerrero, y Óscar Rafael Novella Macías, así como las diputadas Fernanda Miranda Herrera, Isadora Santibáñez Ríos, Ana María Romo Fonseca y María Teresa López Hernández, quienes coincidieron en la necesidad de abrir espacios de diálogo que permitan incorporar las experiencias de las mujeres cuidadoras en la agenda pública y legislativa.

El conversatorio “Cuidar tiene voz” permitió colocar en el centro del debate las experiencias de las mujeres cuidadoras y generar insumos para el análisis legislativo, reafirmando la necesidad de impulsar políticas públicas que reconozcan, redistribuyan y dignifiquen el trabajo de cuidados en Zacatecas.