Se reúne Geovanna Bañuelos con la Presidenta Claudia Sheinbaum

Zacatecas, Zacatecas.-La noche de este miércoles la senadora del Partido del Trabajo (PT) Geovanna Bañuelos se reunió con la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Cuestionada por los medios, respecto a si abordarían el Plan B de Ley Electoral, la legisladora señaló que iba a conocerlo.

Según diversos medios nacionales, se reunieron con la mandataria nacional, representantes del PT, Partido Verde, y Morena, para precisamente analizar el Plan B de la reforma a la Ley Electoral, que tiene que ver, con leyes secundarias.