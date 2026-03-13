Concluyen en UAZ curso sobre urbanismo y arquitectura en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Concluyó el curso “Urbanismo y Arquitectura en Zacatecas. La transformación de sistemas y materiales de construcción, desde la época novohispana hasta el período contemporáneo”, dirigido a guías de turistas del estado e impartido por el docente investigador de la Unidad Académica de Historia (UAH), Efrén Montoya Ortega.

La capacitación se desarrolló gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Zacatecas (SECTUR), la Asociación de Guías de Turistas del Estado de Zacatecas (AGUITURZAC), la Unidad Académica de Historia y el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ.

Durante tres días de actividades se abordaron las problemáticas que enfrentaron los colonizadores al iniciar la construcción de edificaciones con materiales desconocidos, obligados a seguir las ordenanzas vigentes. Asimismo, se ofreció información sobre los temores y soluciones arquitectónicas y urbanas que surgieron tras los estragos de la peste negra, cuyos efectos trascendieron el tiempo y la estructura social.

Como parte del programa, se realizó un recorrido por la ciudad de Zacatecas para identificar materias primas y entorno geográfico, además de mostrar ejemplos de sistemas constructivos presentes en distintos edificios del Centro Histórico de Zacatecas.

En el evento de clausura estuvieron presentes Alma Rosa Moreno de León, presidenta de AGUITURZAC, y Araceli Graciano Gaytán, responsable del Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ.