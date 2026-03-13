Durante febrero y marzo llevan ya 28 acciones de búsqueda de personas desparecidas

Zacatecas, Zac.- En reunión de trabajo con representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, el Gobierno de Zacatecas informó sobre las 28 acciones de búsqueda emprendidas durante el mes de febrero y la primera quincena de marzo; acordaron las que habrán de realizarse en los próximos días.

Al informar lo anterior, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, destacó el trabajo conjunto que se realiza con colectivos, lo que ha permitido avanzar en el establecimiento de acciones para devolverles la tranquilidad y certidumbre.

Además, dijo, se prioriza la búsqueda en vida, en atención al compromiso establecido con las familias.

En el encuentro, la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas indicó que en el mes de febrero se realizaron 19 búsquedas, en vida y forenses, con dos resultados positivos, uno de ellos, la localización con vida de una persona.

Las búsquedas se han realizado en los municipios de Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, Miguel Auza, Trancoso, Cuauhtémoc, Río Grande, Luis Moya, Vetagrande y Genaro Codina.

En la primera quincena de marzo, suman nueve las búsquedas emprendidas con tres resultados positivos.

Búsqueda forense en Vetagrande



Por otra parte, este viernes se llevó a cabo una búsqueda de campo en el municipio de Vetagrande, la cual arrojó resultados positivos.

Durante las labores realizadas hoy, el personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares se apoyaron con drones y georadares, además de que ingresaron a tiros de mina, en busca de indicios que permitan la localización de personas desaparecidas.

En las acciones se contó con el acompañamiento de representantes de colectivos, de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.