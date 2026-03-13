Es Quantum modelo exitoso de parque de ciencia y tecnología: IPN

Zacatecas, Zac.- El Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través de la Secretaria de Investigación y Posgrados, Martha Leticia Vázquez González, reconoció a Quantum Ciudad del Conocimiento como un modelo exitoso de parque de ciencia y tecnología y manifestó la disposición de generar proyectos conjuntos en beneficio de la sociedad.

Así lo dijo la académica en su visita a Quantum, donde el Director General del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), Hamurabi Gamboa Rosales, le presentó el modelo que rige el funcionamiento del parque, los proyectos y las instalaciones de los centros de desarrollo tecnológico.

La Secretaria estuvo en el edificio Photon Innovation Hub, donde el Coordinador de Quantum, Iván Jiménez Hernández, presentó el proyecto del complejo científico y tecnológico que el Gobernador David Monreal Ávila consolida. Explicó que la primera etapa está concluida; mientras, la segunda fase y el parque etnobiológico Tepari registran avances significativos.

El Coordinador del Laboratorio de Software Libre (Labsol Network) del Cozcyt, Rubén Delgado, expuso el trabajo y los objetivos del área. Destacó la tarea de formar talento humano altamente capacitado en el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en el código abierto para atender necesidades sociales.

Por parte del IPN, también acudió el Director de la Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas (UPIIZ), Roberto Oswaldo Cruz, y miembros de la comunidad politécnica en el estado, quienes visitaron el centro especializado en ingeniería de software Compulogic, integrante del ecosistema de innovación de Quantum.

Al concluir el recorrido, la Secretaria de Investigación y Posgrado del IPN destacó los resultados alcanzados por Quantum y señaló que se trata de “un modelo sumamente exitoso”, al aplicar el enfoque de pentahélice que integra a los sectores académico, empresarial, social, gubernamental y ambiental.

Este modelo de colaboración impulsa la generación de proyectos orientados a resolver problemas sociales y a promover el desarrollo regional. En ese sentido, la funcionaria expresó la disposición del IPN para fortalecer la colaboración con el Gobierno de Zacatecas y desarrollar iniciativas conjuntas.