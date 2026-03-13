Llevan Feria de Derechos Humanos a Mazapil

Mazapil, Zac.– Con el objetivo de acercar servicios institucionales y promover el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos en las comunidades del estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) realizó la Feria de Derechos Humanos en la comunidad de San Tiburcio, del municipio de Mazapil, en coordinación con la empresa minera Orla Camino Rojo y el Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas.

Durante su mensaje, la Presidenta de la CDHEZ, Dra. Maricela Dimas Reveles, expresó su satisfacción por visitar esta comunidad y fortalecer el acercamiento de la institución con la población, al destacar que es fundamental que las y los habitantes de los municipios más alejados tengan acceso a información y servicios relacionados con la protección de sus derechos.

Señaló que Mazapil es un municipio extenso, con comunidades que enfrentan diversos retos para acceder a servicios públicos debido a la distancia y a las condiciones geográficas, por lo que acciones como esta feria buscan reducir esas brechas y acercar a la ciudadanía a las instituciones. Asimismo, reiteró que la Comisión de Derechos Humanos tiene el compromiso de salir al territorio y no limitar su trabajo a las oficinas, para que las personas conozcan que cuentan con una institución que las acompaña y defiende cuando sus derechos son vulnerados.

La Ombudsperson zacatecana agradeció la colaboración de la empresa minera Orla Camino Rojo y del Ayuntamiento de Mazapil por sumarse a estas acciones, al señalar que el trabajo conjunto entre instituciones públicas, sector privado y sociedad permite fortalecer la cultura de respeto a la dignidad humana y al ejercicio pleno de los derechos.

Por su parte, el Gerente de Operaciones de la empresa minera Orla Camino Rojo, Ingeniero Cristian Favela Amaya, reconoció el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas por impulsar actividades que acercan información y servicios a las comunidades, y destacó la importancia de la colaboración entre la empresa, el municipio y la Comisión para generar acciones en beneficio de las familias de la región.

En representación del Presidente Municipal de Mazapil, el Secretario de Gobierno Municipal, Ingeniero Jesús Alberto Ramírez Santos, agradeció la realización de este tipo de actividades en el municipio, al considerar que fortalecen la coordinación entre instituciones y generan resultados positivos para la ciudadanía.