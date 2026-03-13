Marca UAZ liderazgo nacional en gestión editorial y ciencia abierta

Zacatecas, Zacatecas.- En el marco de la Jornada Académica de Cooperación Biblioteca-Editorial, realizada del 4 al 6 de marzo de 2026 en la Biblioteca Nacional y convocada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) a través del Repositorio Institucional Caxcán, ofreció una de las intervenciones más significativas del encuentro.

La presentación titulada “Gestión editorial en ciencia abierta para la calidad y el crecimiento de las publicaciones institucionales de la UAZ. De la buena voluntad a la especialización y profesionalización”, a cargo de las investigadoras universitarias Montserrat García Guerrero, Elizabeth Gómez Rodríguez, Ana Eleonora Novoa Rivera, María del Refugio Magallanes Delgado y Laura Rangel Bernal, evidenció que la ciencia abierta en México ya no es únicamente un ideal, sino un proceso en marcha cuando existe visión institucional y coordinación estratégica.

El eje de la exposición fue la transformación de la gestión editorial universitaria: pasar de esfuerzos sostenidos por la buena voluntad académica a esquemas profesionales, sistemáticos y sostenibles. A través de la experiencia de la UAZ, las ponentes mostraron cómo la articulación entre editoras académicas y equipos especializados fortalece la calidad de las revistas científicas y consolida repositorios institucionales capaces de responder a las exigencias contemporáneas de acceso abierto, visibilidad y preservación digital.

Lo que distinguió esta participación no fue únicamente la claridad metodológica de su propuesta, sino el liderazgo que evidenció frente a otras instituciones nacionales. Mientras muchas universidades aún buscan rutas para implementar la ciencia abierta, la UAZ presentó resultados concretos: modelos de gestión editorial, estrategias de acompañamiento para revistas institucionales y el desarrollo de repositorios alineados con estándares internacionales.

El interés que despertó la experiencia zacatecana trascendió las preguntas del público. Diversas instituciones manifestaron su intención de establecer convenios de colaboración, reconociendo en el equipo de Ciencia Abierta de la UAZ una referencia y guía para fortalecer sus propios proyectos editoriales.

En tiempos en que la circulación del conocimiento define buena parte de la relevancia académica, la participación de la UAZ en este foro nacional mostró que desde las universidades públicas regionales también se pueden marcar rutas. Más que una presentación, fue la evidencia de que la cooperación, la profesionalización editorial y la ciencia abierta pueden convertirse en motores reales de desarrollo académico.