Organiza gobierno de Pepe Saldívar curso de carpintería para mujeres

Zacatecas, Zac.- En el municipio de Guadalupe se rompen tabúes y se empodera a la mujer, así lo demuestra el gobierno encabezado por Pepe Saldívar con diversos cursos, como el de Carpintería y Palets.

De esta manera, se contribuye a la mejora de la calidad de vida de las familias guadalupenses, es por ello que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico se llevó a cabo la clausura de dicho taller.

Gracias a esta capacitación, se dotó de conocimientos básicos en madera a las y los participantes, para desarrollar artículos como mesas, sillas, portavasos, bancos, jugueteros, libreros, entre muchos más, los cuales se logran con el dominio de herramientas de lijado, corte, ensamblaje y acabo final de la madera.

Cabe señalar que tras la clausura, la Presidenta Honorífica del DIF Municipal, Paulina Hernández Terán, realizó un recorrido en la explanada de la Presidencia para constatar la calidad con la que fueron fabricados estos muebles de madera.

Por su parte, durante la clausura la Secretaria de Gobierno, Raquel Ortiz Sifuentes, señaló que este tipo de cursos se realizan gracias a la gestión e impulso de Pepe Saldívar de buscar que las mujeres guadalupenses, busquen autoemplearse para beneficio de ellas y sus familias.

“Creo que este curso fue muy importante, enriquecedor y esperanzador porque cada uno de ustedes desarrollo nuevas capacidades, desarrolló cosas que nunca pensó que iba poder hacer, empezando por mesas y bancos y ahora veo toda una gama en artículos para el hogar”, indicó.

Durante su participación, Cristina Diaz Rosales, Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, reconoció la dedicación y el esfuerzo de quienes participaron y los invitó a seguir por el camino de la capacitación, el autoempleo y el emprendimiento.

“En la Secretaria de Desarrollo económico, tenemos las puertas abiertas para capacitarlos en materia de autoempleo, este 2026 estén atentos a nuestra convocatorias que estarán saliendo mes con mes, muchas felicidades y en hora buena”, finalizó Diaz Rosales.

Finalmente, con este tipo de acciones el Gobierno de Pepe Saldívar refrenda su compromiso de contribuir en el empoderamiento que ofrece flexibilidad de horario y autonomía a las mujeres, superando barreras laborales y el desempleo.