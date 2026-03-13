Organizan IEEZ y LXV Legislatura: Conversatorio Avances y retos de la participación política de las mujeres

Zacatecas, Zac.- El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en coordinación con la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, realizaron el conversatorio entre diputadas locales “Avances y retos de la participación política de las mujeres”, un espacio de diálogo que visibilizó la violencia política contra las mujeres, las diferencias de género como un impedimento para acceder a cargos públicos, así como los cuestionamientos sociales a los que muchas se enfrentan para participar en la vida política del estado.

La diputada por Movimiento Regeneración Nacional, Imelda Mauricio Esparza, compartió las dificultades que enfrentó durante las elecciones de 2021, cuando compitió por la presidencia municipal de Villa González Ortega. Señaló que el partido al que pertenecía en ese momento solo postulaba mujeres para cumplir con la cuota de género y no para que llegaran al poder: “A mí solamente me utilizaron”, expresó. Durante su campaña, relató que enfrentó descalificaciones y violencia; incluso su esposo le dijo que las mujeres que participan en política lo hacen porque “les gusta la libertad”, mientras que algunos hombres cuestionaban: “¿Cómo es posible que una vieja nos quiera gobernar?”. Además, comentó que también recibió desacuerdos por parte de su familia por su decisión de participar. La ahora diputada por MORENA destacó el respaldo de las mujeres durante su campaña.

En su intervención, la diputada Karla Esmeralda Rivera Rodríguez, del partido Nueva Alianza, señaló que uno de los principales retos para las mujeres es la propia construcción social que les enseña a priorizar el ámbito familiar. Comentó que aún persisten expresiones como “¿tú qué haces aquí en el relajo?, recójase a su casa”, que buscan desalentar su participación en la vida pública. Añadió que abrirse paso en espacios como la política o el sindicalismo implica demostrar constantemente la preparación y el liderazgo, lo que se intensifica al combinar estas responsabilidades con la maternidad y las actividades políticas, que en ocasiones demandan jornadas de hasta 24 horas.

Por su parte, la diputada migrante María Dolores Trejo Calzada, integrante del Movimiento Regeneración Nacional, comentó que uno de los retos que enfrentó fue acceder a la diputación a través de las cuotas de género, ya que este mecanismo genera inconformidad entre algunos hombres que también aspiran a ocupar esos espacios.

La diputada María Teresa López García, del Partido Acción Nacional, comentó que para llegar a ocupar una curul “me tuve que pelear con todo el mundo”. Señaló que en los partidos políticos los recursos destinados a las campañas de las mujeres suelen ser limitados y que, en su caso, no contó con financiamiento suficiente para impulsar su campaña. “Muchas veces te mandan a perder porque no saben de la capacidad que tenemos”, expresó. No obstante, destacó que es la tercera mujer en ganar un distrito por el PAN en Zacatecas.

En su participación, la diputada por Movimiento Ciudadano, Ana María Romo Fonseca, señaló que las reglamentaciones que se generan a favor de la participación de las mujeres deben diseñarse de manera que tengan un impacto social real y contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de sus derechos.

Por su parte, la diputada Renata Libertad Ávila Valadez, también de Movimiento Ciudadano, visibilizó el trabajo de las mujeres que desde la sociedad civil han impulsado cambios importantes, como la legislación en favor de la interrupción legal del embarazo en el estado. Asimismo, destacó reformas al Código Penal que permiten reconocer delitos como el feminicidio y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para ejercer violencia contra las mujeres.

La diputada por el Partido Revolucionario Institucional, Guadalupe Isadora Santibañez Ríos, comentó que cuando incursionó en la política no era consciente de que era víctima de violencia política contra las mujeres, debido a que en ese momento aún no estaba legislado. Relató que, en su experiencia, fueron incluso mujeres del propio partido quienes la relegaron a espacios donde no fuera visible, pues la llegada de nuevas mujeres implicaba una disputa por los espacios políticos. Además, dijo que con frecuencia se le etiquetaba como “la amiga”, “la hermana” o “la muy cercana de”, y se cuestionaba su capacidad para participar. Señaló que las leyes que actualmente protegen a las mujeres contribuyen a mejorar sus condiciones de participación.

Durante el diálogo, la diputada Ana María Romo Fonseca también destacó la importancia de que las mujeres se atrevan a denunciar la violencia política que se ejerce en su contra dentro de los partidos políticos, pues señaló que solo visibilizando estas situaciones es posible detenerlas. Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la voluntad política para implementar acciones que protejan y blinden los procesos electorales.

Finalmente, las diputadas reflexionaron sobre las condiciones que aún deben mejorarse para fortalecer la participación política de las mujeres. Entre sus planteamientos señalaron la necesidad de que se les postule en municipios con mayor presupuesto y extensión territorial, y no únicamente en municipios pequeños para cumplir con las cuotas de género. También propusieron sistematizar la participación política de las mujeres, destinar mayores presupuestos para impulsar su liderazgo y trabajar de manera conjunta en la defensa y visibilización de sus derechos.