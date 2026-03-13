Realizan reunión de seguimiento de programa Reconecta con la Paz

Zacatecas, Zac..- Para las y los beneficiarios, el programa Reconecta con La Paz representa una oportunidad de reencontrarse consigo mismos y la certeza de que siempre se puede salir adelante y ser mejores personas.

En reunión de seguimiento que representantes de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvieron con las juventudes beneficiarias del programa y de la administración pública, que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila, se conocieron las acciones emprendidas en Zacatecas y los testimonios de quienes participan en las mismas, los que aseguraron que el programa les ha proporcionado paz y estabilidad y la oportunidad de creer en uno mismo.

El programa, dijeron, ante Delia Elvia López Zamora, directora de Defensa Federal de la Consejería Jurídica, y el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, ha mostrado que sí existen las segundas oportunidades; destacaron cómo el manual Fénix, una de las principales herramientas de Reconecta con la Paz, les ha permitido aprender sobre valores, empatía y la importancia del diálogo como medio para resolver diferencias.

Durante el encuentro realizado en el foyer del Teatro Fernando Calderón, la Directora de Defensa Federal reconoció la labor de los tutores y destacó los importantes resultados que el programa ha arrojado, pues se trata de una estrategia que no trabaja con papeles, sino con vidas, mediante el cual se ofrece un abanico de opciones y oportunidades. Reconecta, les dijo, será una historia de vida fundamental.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, refrendó el compromiso del Gobernador David Monreal Ávila de acompañarlos y apoyarlos, pues, “son ustedes una prioridad para nosotros, porque los queremos afuera haciendo deporte, actividades positivas o lo que quieran, para mejorar sus vidas y porque en la delincuencia no hay futuro, allá su vida es efímera”.

Los ex Reconecta, Adrián, ahora enlace de Adquisiciones y contratos de la Consejería Jurídica federal, y el zacatecano Juan Pablo, quien se ha propuesto ser militar, hablaron sobre sus experiencias en el programa, su vida antes de ingresar al mismo y cómo los llegó a cambiar.

La Subsecretaria de Prevención Social del Delito, Diana Saucedo Nava, informó que Reconecta con La Paz ampliará el rango de edad de las y los beneficiarios, pues, podrán participar a partir de los 12 años.