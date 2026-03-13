Se suma UAZ a iniciativa “Adopta un rostro”

Zacatecas, Zac.- Por acuerdo de la rectoría, encabezada por el rector Ángel Román Gutiérrez, y del colectivo de Madres Buscadoras, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), llevará a cabo la actividad “Adopta un rostro”, dirigida a la comunidad universitaria con talento en la creación de retratos.

La secretaria general, Lorena Jiménez Sandoval, informó en entrevista que tras reunirse con las integrantes del colectivo se definió esta acción conjunta, cuyo propósito es mantener viva la memoria de las personas desaparecidas y fortalecer la esperanza de encontrarlas.

“Adopta un rostro es una iniciativa en la que invitamos a los universitarios que disfrutan dibujar. Las madres necesitan que los participantes plasmen un rostro en tela, porque después ellas lo bordan. Es una actividad de memoria para no olvidar los rostros de sus hijos”, expresó la funcionaria.

La primera cita será el próximo 15 de marzo a las 11:00 horas en la Alameda ‘J. Trinidad García de la Cadena’, en la capital zacatecana. De manera simultánea, se realizarán actividades espejo: a las 12:00 horas en la Casa de la Cultura ‘Mateo Gallegos’ de Fresnillo, y en la Plaza Cívica de Río Grande.

Jiménez Sandoval añadió que la UAZ brindará apoyo con el talento universitario y los materiales necesarios para realizar los dibujos, mientras que las Madres Buscadoras aportarán las fotografías y las telas donde se plasmarán los rostros.

Finalmente, reiteró que la Universidad continuará trabajando con el colectivo como parte de su compromiso social, e hizo un llamado a la comunidad universitaria para sumarse a esta causa de memoria y solidaridad.