Supervisan rehabilitación de quirófanos de hospitales de Juchipila y Jalpa

Juchipila, Zac.- Con la firme decisión de fortalecer al sector salud, como una de las políticas públicas prioritarias que benefician directamente a las zacatecanas y los zacatecanos, el Gobernador David Monreal Ávila supervisó los trabajos de remodelación en las áreas de quirófanos de los Hospitales Comunitarios de Juchipila y Jalpa, que son parte del Programa Integral de Rehabilitación de Áreas Quirúrgicas del IMSS-Bienestar.

Durante el recorrido por las instalaciones hospitalarias, acompañado de funcionarios federales, el mandatario destacó que la universalización de la salud, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene tres propósitos fundamentales: brindar consultas, realizar cirugías y garantizar la dotación gratuita de medicamentos.

Al informar los avances de este proceso en la entidad, el Gobernador David Monreal dijo que la universalización de los servicios de salud implica diversas acciones, entre ellas la dignificación de los salarios de enfermeras, enfermeros y médicos; la rehabilitación de espacios físicos y el mejoramiento en la calidad de los servicios que se brindan a la población. Todo ello, agregó, se traduce en justicia social que beneficia tanto al personal médico como a las y los derechohabientes.

Frente al personal del Hospital Comunitario de Juchipila, el mandatario expresó su convicción de que la universalización de la salud es un objetivo alcanzable. “Cada vez estoy más convencido de que la vamos a lograr y de que es posible”, afirmó.

En ese sentido, Monreal Ávila pidió a enfermeras, enfermeros, médicos y trabajadores fortalecer la sensibilidad en la atención a los usuarios mediante la concientización sobre la importancia del servicio. “Me he encontrado con gente muy buena y noble, y ustedes, enfermeros y colaboradores, no serán la excepción; les doy las gracias en nombre del pueblo de Zacatecas”, externó.

Asimismo, llamó al personal del IMSS-Bienestar que continúe con su vocación de servicio, ya que “lo más noble que tiene el ser humano es poder servir a su semejante”.

Por su parte, Osiris Luna Haro, director del Hospital Comunitario de Juchipila, explicó que los trabajos realizados forman parte de una primera etapa de remodelación; posteriormente, en una segunda fase, se dotará de equipamiento a diversas áreas del hospital, que actualmente brinda atención a una población aproximada de 20 mil habitantes.

El nosocomio atiende también a derechohabientes de los municipios de Moyahua de Estrada, Mezquital del Oro y Apozol.

Luna Haro informó que el hospital cuenta con nueve especialistas, entre ellos un cirujano, un ginecólogo, un anestesiólogo y un pediatra, lo que permite fortalecer la atención médica y ampliar los horarios de servicio para las y los usuarios.

“Agradezco de antemano al Gobernador David Monreal por el apoyo que se brinda para fortalecer los quirófanos que se requerían y por la rehabilitación que se realiza”, expresó.

Durante el recorrido de supervisión de avances en el hospital, el Gobernador David Monreal Ávila estuvo acompañado por Carlos Hernández Magallanes, coordinador estatal del sistema IMSS-Bienestar; las diputadas locales Lyndiana Bugarín Cortés y Maribel Villalpando Haro; así como la subdelegada de los Programas para el Bienestar, Cecilia Alcalá Aguayo.