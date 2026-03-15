Instalan módulos para prevenir enfermedades renales

Zacatecas, Zac.- En el marco del Día Mundial del Riñón, personal de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), a través del Centro Estatal de Trasplantes, instaló módulos para orientar a la ciudadanía acerca de la importancia de cuidar y vigilar el estado de su función renal.

Se trató de un trabajo en conjunto con dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como el Colegio de Nefrólogos de Zacatecas y el Hospital San Agustín.

Mediante un sencillo cuestionario y la toma de signos vitales, así como pruebas rápidas de VIH y Hepatitis B, en algunos casos, se pudo detectar la presencia de factores de riesgo en la población, los cuales pueden desencadenar nefropatías crónicas, mismas que pueden pasar desapercibidas en sus primeras etapas.

Los módulos fueron instalados en los municipios de: Zacatecas, Guadalupe, Ojocaliente, Fresnillo, Río Grande, Concepción del Oro, Jalpa y Tlaltenango.

Se realizaron también conferencias magistrales y cursos de actualización para personal de salud.

Los riñones ayudan a filtrar la sangre, eliminan toxinas, regulan líquidos, controlan la presión arterial y mantienen el equilibrio de varias funciones vitales.

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