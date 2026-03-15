Rinden protesta integrantes del Comité de Ética del Cecytez

Zacatecas, Zac.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Cecytez) realizó la instalación del nuevo Comité de Ética, cuyos integrantes rindieron protesta para el periodo 2026–2027 con el compromiso de consolidar una cultura institucional pública honesta y transparente.

El Director General del Cecytez, Julio César Ortiz Fuentes, resaltó la función del Comité como órgano institucional para garantizar que las normas de conducta laboral sean apegadas a la política emanada por el Gobierno de Zacatecas que encabeza el mandatario David Monreal Ávila.

Destacó que al término de las funciones del anterior Comité, el nuevo órgano fue electo por las y los trabajadores del Colegio a través de su voto, lo que reafirma el compromiso de la institución con la participación, la transparencia y la construcción colectiva de un ambiente laboral basado en el respeto y la integridad.

Durante el acto protocolario, el titular de la Unidad de Ética Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, José de Jesús Freyre Borbolla, tomó protesta a quienes integrarán este órgano colegiado, exhortándoles a promover y vigilar el cumplimiento de los principios y valores que rigen el actuar de las y los servidores de la institución.

Además, se reconoció a las y los integrantes del Comité saliente, a quienes se agradeció su dedicación, responsabilidad y contribución para fortalecer una cultura organizacional ética, basada en la honestidad, la legalidad y el respeto entre la comunidad educativa del Subsistema.

Freyre Borbolla impartió también la capacitación “Responsabilidades del Comité de Ética”, con el objetivo de introducir en sus funciones a quienes desde ahora conformarán el órgano colegiado del Cecytez.