Todas y todos debemos ser aliados para reconocer los derechos de las mujeres: Geovanna Bañuelos

Zacatecas, Zac.-“Ante la terrible realidad que vivimos todos los días, enfrentamos la expresión más cruel de miles de mujeres: el feminicidio”, sostuvo la senadora Geovanna Bañuelos al participar en el evento ‘Es Tiempo de Mujeres’ del Sectorial de Mujeres del Partido del Trabajo en Zacatecas. Asimismo, enfatizó que “la lucha de las mujeres no es menor y efímera. Y esta lucha de cuidarnos y protegernos, es de todas y todos, no solo una obligación para las mujeres”.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres y reunida ante cientos de zacatecanas, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo convocó a ser aliados en una lucha que tiene como objetivo principal reconocer los derechos y capacidades de las mujeres para vivir y decidir con plenitud, dignidad.

“Necesitamos ser tejedoras de esta red, protectoras de nuestras vidas y de nuestra integridad. Entre todos erradicar cualquier tipo de violencias, desde la violencia doméstica hasta la violencia digital, la violencia, física, psicológica, laboral, económica. No debemos quedarnos calladas cuando atentan contra nosotras”.

Geovanna Bañuelos recordó que desde el Senado de la República se han reformado más de 60 leyes a favor del sector femenino y que por primera vez las mujeres estén en la Constitución a través de la igualdad sustantiva, reforma sobre la paridad de género, el derecho a la vida libre de violencias y la eliminación de la brecha salarial. Sin embargo, reconoció que a la fecha las mujeres ganan 35% menos que los hombres.

“Se logró tipificar el delito de feminicidio, sancionar la violencia política contra mujeres, la violencia vicaria digital y las agresiones con ácido u otras sustancias. De igual forma que los delitos sexuales contra niñas y niños no prescriban. Se creó la medida 3 de 3 contra la violencia, para que agresores, violentadores o deudores alimentarios no puedan ocupar cargos públicos”, informó.

Entre otros logros legislativos, la legisladora por Zacatecas destacó que se estableció la paridad en todo, para que mujeres y hombres participen en igualdad en los cargos públicos. También se fortalecieron las penas para delitos graves como la violación, el abuso sexual y la trata de personas.

Se aprobaron las Becas del Bienestar para mujeres a partir de los 60 años. Se creó la Secretaría de las Mujeres y el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, para que nadie evada la responsabilidad con sus hijas e hijos. Y se estableció que nadie puede casarse antes de los 18 años, para proteger a niñas y adolescentes del matrimonio infantil.

“Decir que es tiempo de mujeres, costó una lucha que llevó décadas. Pero hoy vivimos un momento especial que quizás no hubiéramos imaginado. Por primera vez en la historia de la República tenemos una mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.

De igual forma, Geovanna Bañuelos sostuvo que por primera vez el INE y el Banco de México tienen a una mujer al frente. Hace poco los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial estuvieron presididos por mujeres. Y con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, la Cámara de Diputados y el Senado han sido paritario. Hoy 13 mujeres gobiernan diversos estados.

En el evento se contó con la presencia del dirigente estatal del Partido del Trabajo y diputado local, Alfredo Femat Bañuelos; la diputada federal, Ana Luisa del Muro; el diputado federal José Luis Montalvo y la diputada local, Renata Ávila.

Además, el presidente municipal de Calera, Miguel Murillo, la diputada de San Luis Potosí, Lolis Robles; la regidora de Jalpa, Ana Llamas y la activista y luchadora social, Emilia Pesci.

“Necesitamos que en Zacatecas y en nuestro país vivamos en plenitud nuestros derechos. Lo único que pedimos es que se nos reconozca y se nos trate como iguales”, finalizó Geovanna Bañuelos.