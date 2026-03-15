Ulises Mejía: Zacatecas somos un estado binacional

California, EE. UU.– El diputado federal Ulises Mejía Haro felicitó a la nueva directiva de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, encabezada por su presidente Darío Castañeda, reconociendo el compromiso que asumen al representar y organizar a miles de zacatecanas y zacatecanos que desde California siguen poniendo en alto el nombre de Zacatecas con su trabajo, su esfuerzo y su amor por la tierra que los vio nacer. Asimismo, agradeció a la directiva saliente y a su expresidenta Adriana Ortiz por el trabajo realizado durante estos años al frente de esta importante organización migrante.

Durante el encuentro, Ulises Mejía Haro afirmó que Zacatecas es, en los hechos, un estado binacional, construido tanto por quienes viven en nuestro territorio como por quienes desde Estados Unidos continúan sosteniendo a sus familias, fortaleciendo a sus comunidades y manteniendo viva la identidad zacatecana más allá de las fronteras.

El legislador zacatecano subrayó que la organización de los clubes migrantes ha sido clave para mantener un puente permanente entre Zacatecas y su comunidad en el exterior, impulsando proyectos comunitarios, fortaleciendo la cultura zacatecana y generando oportunidades para las nuevas generaciones. “Nuestra comunidad migrante no solo envía remesas; envía esperanza, identidad y compromiso con su tierra”, expresó.

En su intervención, Ulises Mejía Haro destacó que uno de los grandes pendientes es avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos políticos de la comunidad migrante, por lo que reiteró la importancia de seguir impulsando la reforma electoral para que en el futuro puedan elegirse diputadas y diputados locales, federales, así como senadoras y senadores desde el exterior, que representen directamente la acción afirmativa migrante. “Si Zacatecas es un estado binacional, también debemos avanzar hacia una representación política binacional”, señaló.

Finalmente, el diputado federal comentó que fue un gusto coincidir y compartir este encuentro con el congresista federal estadounidense Lou Correa, de ascendencia zacatecana, así como con referentes de la comunidad migrante como Guadalupe López Gómez, ex presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California; Efraín Jiménez, del Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes; Greisy Valdez, del Frente Cívico Zacatecano; además de presidentas y presidentes de clubes migrantes, así como legisladoras y legisladores zacatecanos. Con ellos coincidió en que la comunidad migrante seguirá siendo una fuerza fundamental para el desarrollo de Zacatecas y para consolidar el segundo piso de la transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.