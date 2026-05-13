Tiene Estudios Nucleares UAZ importante oferta académica y científica

Zacatecas, Zac.- En una entrevista reciente, el director de la Unidad Académica de Estudios Nucleares (UAEN) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Carlos Ríos Martínez, compartió los detalles sobre la oferta académica y la visión de investigación en dicha unidad, la cual tiene sus orígenes en 1981 bajo un modelo inspirado en la maestría en Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El director explicó que la unidad ofrece una Maestría en Ciencias Nucleares, con un programa presencial de cuatro semestres articulado en torno a la investigación y el desarrollo de una tesis. Asimismo, brinda el doctorado en Ciencias Básicas, el cual permitió integrar a diferentes unidades como la Unidad Académica de Física (UAF), la Unidad Académica de Matemáticas (UAEM), la Unidad Académica de Ciencias Biológicas (UACB) y la UAEN.

En este contexto, acentuó que ambos programas pertenecen al Sistema Nacional de Posgrados (SNP), lo que permite a los estudiantes aceptados acceder a obtener una beca SECIHTI, e indicó que actualmente se cuenta con un cupo de 14 becas para maestría y seis becas para doctorado, estas últimas repartidas entre las unidades participantes.

Igualmente, detalló que actualmente la UAEN trabaja con tres líneas de investigación. La primera es la medicina nuclear, la cual consiste en la aplicación de radiación y radioisótopos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer y problemas de tiroides. La segunda línea corresponde a las técnicas analíticas nucleares, que implican el uso de radiación natural o inducida para determinar la composición elemental y la estructura de la materia.

Del mismo modo, declaró que el doctorado está nutrido por la línea de investigación de la ingeniería nuclear, cuyo fundamento es el diseño de sistemas que permitan utilizar la energía nuclear para transformarla en otro tipo de energía, generalmente energía eléctrica.

Finalmente, invitó a los estudiantes y al público en general que cuente con formación en ciencias biológicas, química, físico-matemáticas o ingenierías a postularse a sus programas e indicó que actualmente se encuentran abiertas las convocatorias tanto para maestría como para doctorado. Para mayor información pueden ingresar a la página de la unidad: https://estudiosnucleares.uaz.edu.mx.