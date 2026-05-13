Rinde PJEZ homenaje póstumo a magistrada Oyuky Ramírez Burciaga

Zacatecas, Zac.- “El Poder Judicial del Estado de Zacatecas vive hoy un momento de profundo luto y consternación ante el fallecimiento de la Magistrada Oyuky Ramírez Burciaga, cuya partida deja un vacío irreparable en la vida institucional, humana y profesional de quienes tuvimos el privilegio de coincidir con ella”, así lo manifestó el Magistrado Carlos Villegas Márquez, a nombre de sus pares que conforman el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y que hoy enfrenta la irreparable pérdida de la Magistrada Oyuky Ramírez.

En su memoria, se llevó a cabo un homenaje póstumo de cuerpo presente, marcado por el respeto, la gratitud y el reconocimiento a su trayectoria.

La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de la Mala Noche, donde se realizaron Guardias de Honor encabezadas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, las Consejeras y el Consejero del Órgano de Administración Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial, así como Magistradas y Magistrados en retiro, además de juezas, jueces y personal del Poder Judicial, quienes se unieron en un mismo sentimiento de duelo y respeto.

A nombre del personal que conforma la ponencia de la Magistrada Oyuky, la Licenciada Gisela Edith Guerrero Arroyo refirió la consternación que se vive ante su inesperada partida, con el grato recuerdo de trabajar con ella por una misma causa: la impartición de justicia; la Licenciada compartió algunas experiencias de su día a día en el desahogo de las labores y su manera de conjugarlas con un ambiente cálido y de compañerismo, marcado por la alegría de hacer lo mejor posible cada acuerdo, cada revisión y estudio, con ánimo y gran responsabilidad.

Durante el acto, la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Frida Jazmín Rubio Rentería recordó a la Magistrada como una mujer íntegra, alegre y profundamente humana, destacando su constante superación académica y profesional, su trayectoria en distintos cargos jurisdiccionales y su convicción por la justicia, así como su calidad humana y cercanía con quienes la rodearon, además de destacar su altura de miras, su amistad ejemplar y su lealtad ante cualquier compromiso asumido.

A su vez, el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal y de Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, Juan Antonio Ortega Aparicio la evocó como una juzgadora comprometida, de gran exigencia y profunda vocación, resaltando su humildad, prudencia y extraordinaria calidad humana, así como el amor incondicional que siempre profesó hacia su familia. A la Magistrada, le reconoció haber hecho del Poder Judicial su convicción de carrera profesional hasta hacer de este objetivo un placer que demostró en el ejercicio de la toga.

De igual manera, el Magistrado Ortega compartió que otro compromiso que caracterizó a la Magistrada, fue asumir con una humildad gigante, como pocas ha visto, pues se adentraba en el análisis de los asuntos, escuchaba opiniones, valoraba diferentes posturas y siempre dispuesta a nuevas reflexiones, porque reiteradamente externaba, “hay que resolver de la mejor manera”. “Esta gran mujer fue una dama en toda la extensión de la palabra, pues el decoro en sus intervenciones, su prudencia, su extraordinario y encomiable sigilo y su respeto exacerbado, entre muchas otras virtudes, es lo que la caracterizó. Por eso yo puedo decir, fue una maestra siempre del buen decir”.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Villegas Márquez destacó su amplia trayectoria de más de dos décadas al servicio del Poder Judicial, su entrega a la función jurisdiccional y el respeto ganado entre sus pares, subrayando su carácter afable, su compromiso y su sensibilidad en el ejercicio de la justicia.

Dijo, “Hasta sus últimos momentos fue una compañera cercana, sencilla, respetuosa y generosa. Una mujer que siempre encontraba tiempo para escuchar, para orientar, para tender la mano, una mujer que entendía que detrás de cada expediente, detrás de cada persona, había historias, había dolores, había seres humanos, había vidas”.

Y refirió que hay personas que no necesitan levantar la voz para ganarse el reconocimiento de los demás. Hay personas que en su actuar cotidiano, con su honestidad y en su calidad humana, construyen afectos sinceros y generan un legado permanente. Así era la magistrada Oyuky Ramírez Burciaga.

Al término del homenaje, el Magistrado Presidente hizo entrega a la familia de la toga que la Magistrada portó durante el ejercicio de sus funciones, como símbolo de su legado, su vocación y su entrega a la justicia. El acto concluyó en un ambiente de profundo respeto, donde el Poder Judicial del Estado de Zacatecas despidió a una magistrada cuya vida y obra permanecerán como parte de su memoria institucional.