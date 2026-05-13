Inaugura UAZ Simposio Internacional BioMedIA 2026

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de reunir a expertos nacionales e internacionales para explorar cómo la tecnología, los datos y la innovación conjunta están transformando la investigación biomédica, la práctica clínica y la gestión de los sistemas de salud, autoridades universitarias dieron inicio al Simposio Internacional de Ingeniería Biomédica, Inteligencia Artificial y Salud Digital “BioMedIA 2026”, organizado por el Área de Ingenierías y Tecnología (AIT) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Al tomar la palabra en el mensaje inaugural, la coordinadora de Infraestructura, Gloria Eleana Espinoza Valadez, subrayó que la salud digna es un derecho universal, el cual implica no solo contar con personal y equipo profesional, sino también ofrecer un servicio humano.

Indicó que “BioMedIA 2026” es un espacio que impulsa la idea de prever enfermedades antes de que se manifiesten, lo que permite llegar a comunidades de difícil acceso con nuevas tecnologías médicas capaces de generar datos clínicos.

“Para este objetivo, tanto la Inteligencia Artificial (IA) como la Ingeniería Biomédica se convierten en herramientas con rostro humano para mejorar la salud y prevenir padecimientos”, afirmó la funcionaria, acompañada del coordinador de Investigación y Posgrado, Jorge Issac Galván Tejada.

Por su parte, el coordinador del Área de Ingenierías y Tecnología de la UAZ, Carlos Eric Galván Tejada, destacó que esta actividad académica integra una variedad de temas vinculados con la ingeniería y la biomédica, los cuales enriquecen la formación investigativa de los estudiantes.

La conferencia inaugural, titulada “Streptococcus pyogenes: de la infección a la autoinmunidad”, fue impartida por el docente de la University of Western Ontario, Canadá, Juan Manuel Díaz Villaseñor.

En su exposición, explicó que el Streptococcus pyogenes causa infecciones comunes como faringitis y pioderma, que pueden derivar en enfermedades autoinmunes graves como fiebre reumática y glomerulonefritis, debido al mimetismo molecular que provoca que los anticuerpos ataquen tejidos propios.

El programa también incluyó ponencias sobre “Generadores de Patrones Centrales”, “Farmacovigilancia en los Antibióticos: nuestro nuevo reto” y “Optimización evolutiva en imágenes médicas”, a cargo de expertos del Clúster de Ingeniería Biomédica de Jalisco y de la Maestría en Ciencias Biomédicas de la UAZ.

En síntesis, el Simposio Internacional BioMedIA 2026 busca construir un futuro de la salud más inteligente, preventiva y accesible mediante la sinergia entre la ingeniería biomédica y la inteligencia artificial.