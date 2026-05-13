Será en Zacatecas Reunión Internacional de Minería

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Montreal Ávila, en conjunto con la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), anunció la realización de la Reunión Internacional de Minería (RIM) Zacatecas 2026, que se llevará a cabo del 24 al 26 de junio de 2026.

La RIM Zacatecas será un espacio estratégico de vinculación, diálogo y desarrollo económico, que reunirá a líderes del sector minero, empresas nacionales e internacionales, proveedores, inversionistas, académicos y autoridades gubernamentales, con el objetivo de fortalecer la competitividad y promover el crecimiento sostenible de la minería.

De acuerdo con el Clúster Minero de Zacatecas, este importante evento generará una derrama económica estimada de entre 80 y 100 millones de pesos, lo que representa un impacto positivo significativo para la economía local, particularmente en sectores como servicios, turismo y comercio.

El evento permitirá fortalecer la relación entre empresas mineras y proveedores zacatecanos, además de impulsar nuevas oportunidades comerciales, inversiones y empleos para la entidad.

La presencia de participantes nacionales e internacionales contribuirá también a proyectar a Zacatecas como un destino estratégico para el desarrollo industrial y de negocios.

El programa de esta edición estará enfocado en temas clave como la innovación tecnológica, el intercambio de buenas prácticas, la generación de empleos y el impulso a una minería sostenible, alineada a los retos actuales del sector a nivel global.

15 edición de la RIM



A tres décadas de su creación, y organizada de manera bienal, la RIM celebra su 15 edición, con lo que se consolida como una plataforma de alto nivel.

Para este 2026, se prevé la participación de más de 3 mil visitantes profesionales, entre directores, inversionistas y gerentes, provenientes de distintos países.

Profesionales del sector, provenientes de diversas naciones como Suecia, Finlandia y Canadá, han manifestado su interés en participar en este importante espacio de networking, donde se espera la presencia de aproximadamente 150 empresas líderes del sector minero.

Como parte de su programa, la RIM Zacatecas 2026 contará con conferencias magistrales, paneles especializados y un encuentro de negocios que permitirá generar vínculos estratégicos entre los participantes.

Asimismo, se llevará a cabo una expo de proveedores y tecnología, además de espacios de networking empresarial y mecanismos de vinculación entre el sector minero y la proveeduría local.

Impulso económico y turístico para Zacatecas



En línea con la visión del Gobernador David Monreal Ávila, de impulsar a Zacatecas como un referente nacional en el sector extractivo, la realización de la RIM 2026 fortalece las estrategias para detonar el crecimiento económico, fomentar la inversión y consolidar una minería responsable y sostenible en la entidad.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó que este encuentro representa una oportunidad clave para fortalecer la economía del estado.

“La Reunión Internacional de Minería consolida a Zacatecas como un polo estratégico para la inversión y el desarrollo industrial. Este tipo de eventos generan empleo, promueven la proveeduría local y abren nuevas oportunidades de negocio para nuestras empresas”, dijo.

El Secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, subrayó el impacto positivo que este magno evento tendrá en este sector.

“Eventos de esta magnitud impulsan la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y la promoción de Zacatecas como destino de negocios. Estamos preparados para recibir a visitantes nacionales e internacionales y brindarles una experiencia de calidad”, afirmó.

Rubén del Pozo Mendoza, presidente nacional de la AIMMGM, resaltó la relevancia del encuentro a nivel internacional.

“La RIM se ha consolidado como uno de los foros más importantes del sector minero en México. Esta edición reunirá a líderes globales para intercambiar conocimientos, fortalecer alianzas y avanzar hacia una minería más innovadora y sostenible”, expresó.

Con este tipo de encuentros, Zacatecas reafirma su liderazgo como uno de los principales estados mineros del país y fortalece su posicionamiento en el ámbito internacional como destino estratégico para la inversión y el desarrollo industrial.

En la presentación del evento también participaron Judith Trejo Cárdenas, subsecretaria de Inversiones, Industria, Comercio y Servicios; María del Mar Castañeda Pérez, directora de Minas, y Alejandro Manzano Gallegos, director de LINKER V3RTICE.