Impulsa Gobierno de Pepe Saldívar a emprendedores guadalupenses con capacitación

Zacatecas, Zac,- El Ayuntamiento de Guadalupe a cargo de Pepe Saldívar a través de la Secretaría de Desarrollo Económico llevó a cabo diversos cursos de autoempleo dirigido a emprendedoras y emprendedores del municipio.

Estos cursos son de “Máquinas y herramientas”, “Corte y Confección”, “Estilismo y Bienestar”, en las instalaciones del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 130 (CECATI 130), así como carpintería en la comunidad de Tacoaleche.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal fomentar el autoempleo a través del desarrollo de habilidades en el área de manufactura de metales; estilismo y corte y confección, integrando técnicas de belleza; imagen, cuidado personal, así como técnicas de diseño, trazar patrones, cortar y ensamblar telas, para crear prendas de vestir a medida.

Gustavo Hernández Flores, director del Plantel CECATI 130, resaltó estar muy contento por recibir a una nueva generación de guadalupenses para capacitarse en diversos cursos, ya que contribuye a su crecimiento profesional y personal.

“Queremos hacer extensiva una felicitación a cada uno de ustedes porque desearon capacitarse y desearon emprender este nuevo reto que les va dar en algunos casos mejor economía, en otros casos, una manera de relacionarse con otras personas y finalmente, la posibilidad de aprender algo nuevo”, subrayó.

Asimismo, más de 40 mujeres de la comunidad de Tacoaleche decidieron aprovechar el apoyo que brinda Pepe Saldívar a través de los talleres de carpintería, reutilizando la madera para transformarla en muebles.

Este curso contempla formación teórica y práctica en el manejo de herramientas, elaboración de muebles y técnicas básicas de carpintería, con el propósito de que las asistentes puedan desarrollar proyectos productivos propios y generar ingresos para sus familias.