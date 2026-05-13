Capacitan a personal de salud en interrupción legal de embarazo

Zacatecas, Zac..- A fin de garantizar a las personas gestantes el acceso al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, personal del sector salud y de atención de derechos humanos en la entidad, que conforman el Sistema Estatal de Salud y la Red Interinstitucional Ruta de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, participó en la jornada de capacitación denominada: Interrupción del Embarazo, Marco Legal y Atribuciones de la Defensoría Federal.

Con la representación del Gobernador David Monreal Ávila, Uswaldo Pinedo Barrios, titular de la Secretaría de Salud (SSZ), encabezó la ceremonia inaugural y resaltó la importancia de contar con esta actualización en materia jurídica, a fin de garantizar que a la ciudadanía se le brinde un trato bajo los principios de legalidad, igualdad y no discriminación, además de actuar siempre con apego a los lineamientos y con un enfoque que privilegie los derechos humanos.

Con sede en la Casa de los Saberes Jurídicos Zacatecas, este esfuerzo se alineó con la implementación de un conjunto de compromisos institucionales orientados a la prevención y atención de la violencia sexual, los cuales establecen una ruta clara que incluye la armonización jurídica, la coordinación entre sectores y la capacitación continua del personal de salud.

Entre las ponencias que se dictaron, en el marco de la Agenda del Progreso, destacó la denominada Decálogo del compromiso del sector salud para la prevención y atención de la violencia sexual en niñas, adolescentes y mujeres, a cargo de May Wejebe Shanahan, directora de Violencia Familiar del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva del Gobierno de México (CNEGSSR).

Asimismo, Jimena Rojas Hernández, Asesora Jurídica Federal especializada en atención a personas con discapacidad, habló sobre Atribuciones de la Defensoría Federal para garantizar el acceso al aborto seguro.

Fernando Sifuentes Reyes, médico responsable del Servicio Aborto Seguro Zacatecas, se refirió al Manejo médico del aborto seguro.

La realización de esta jornada también refleja el compromiso del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud de Zacatecas, de consolidar su papel como instancia rectora, al impulsar la coordinación interinstitucional entre el sector salud, el sistema de justicia, las instancias de protección de derechos y los organismos autónomos.