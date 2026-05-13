Atendió PC oportunamente reporte sobre ataque de abejas; salvaron 13 vidas

Zacatecas, Zac.- El pasado 3 de mayo la Coordinación Estatal de Protección Civil atendió de manera oportuna el reporte a la línea de emergencia 911 en el que se informó sobre el ataque de una colmena de abejas a personas, en el municipio de Guadalupe, lo que provocó el deceso de una mujer y la picadura a 13 personas más, algunos de ellos menores de edad.

La paramédica de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Susana Romero, que fue una de las autoridades que atendió el reporte, explicó que la actuación fue certera pero lamentablemente las situaciones se complican y se dio el deceso de una femenina; sin embargo, gracias a la oportuna acción de los cuerpos de PC Estatal, de PC del municipio de Guadalupe y de Trancoso, así como de la Cruz Roja Mexicana y Remesa se pudieron salvar 13 vidas.

Explicó que, a su llegada a la Unidad Deportiva de Guadalupe, en donde se presentó el incidente, la primera actuación fue verificar y confirmar que las abejas se encontraban agresivas y que había múltiples víctimas que estaban deambulando y haciendo diferentes actividades al aire libre. Enseguida se zonificó el lugar para impedir que hubiera más víctimas.

El cuerpo de Bomberos, que también arribó al sitio, pidió a la gente que saliera del área; acto seguido, los afectados fueron rociados con agua para eliminar las abejas que tenían ya en su cuerpo para después ser atendidos por las unidades médicas.

La femenina que, lamentablemente falleció, primero fue rociada con agua y ella corrió hacia su vehículo, en donde se encontraba un menor en el área del copiloto. La unidad estaba cerrada y el niño se encontraba a salvo.

Cuando la persona abre la camioneta, ingresan las abejas por lo que los bomberos extrajeron al menor, lo resguardaron en la unidad de bomberos y verificaron que no tuviera ningún tipo de picadura o lesión y lo trasladaron con ellos, en la unidad 102 de bomberos, al área fría donde estaban las ambulancias.

El menor fue entregado a un familiar identificado como la tía, mientras tanto, la fémina arrancó su camioneta y se hizo llegar por su propio vehículo hacia la unidad de emergencia. En este momento ella fue atendida en la ambulancia y trasladada a los servicios de urgencia.

Posteriormente, Susana Romero y su compañero conductor de la unidad, también afectados por las picaduras de las abejas que ingresaron a la ambulancia con los pacientes atendidos, requirieron de atención médica y se trasladaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde le retiraron a la paramédica 48 aguijones.