Defiende Geovanna Bañuelos soberanía nacional

La senadora Geovanna Bañuelos, aseguró que cuando una potencia extranjera actúa en México sin autorización, no sólo se vulnera un procedimiento, se vulnera la dignidad de la República.

Al participar en el análisis de la Agenda Política, en la Comisión Permanente, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Senado de la República, enfatizó que basados en los principios de política exterior, México coopera con otras naciones, pero no se subordina a ninguna.

En este sentido, dijo, lo ocurrido en Chihuahua no es un asunto menor ni puede reducirse a la renuncia de algún funcionario público; se trata de actos de interferencia extranjera.

“La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó la presencia irregular de personas de origen extranjero en instalaciones estratégicas de la propia fiscalía durante un operativo contra el narcotráfico en la Sierra Tarahumara; se informó que cuatro individuos vestidos de civil, sin insignias oficiales, se integraron al convoy que partió hacia el municipio de Morelos”, mencionó.

Geovanna Bañuelos aseveró que el punto central en este tema es que no existe cooperación internacional institucional transparente en el estado de Chihuahua, que posteriormente derivó en un accidente que cobró vidas humanas incluyendo a dos agentes de la agencia estadounidense de la CIA, quienes operaban de manera invasiva, sin ningún tratado, sin ninguna información, sin ninguna autorización.

“Por un lado, sale y dice la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que ella no estaba informada, que no sabía que personas extranjeras ingresaban a instalaciones oficiales y se integraban a operativos estatales. Si es así, estamos frente a una pérdida gravísima de control sobre su cadena de mando. Y si estaba enterada, entonces debe responder por haber permitido una actuación contraria al marco constitucional y legal en México”, advirtió.

Y recordó que en la Ley de Seguridad Nacional regula la participación de agentes extranjeros en territorio nacional y establece reglas para la presencia, acreditación, autorización y supervisión, además de tener prohibido ejercer facultades exclusivas de las autoridades mexicanas.

“No se trata de otra cosa más que de defender nuestra soberanía, porque la soberanía no se negocia, no se terceriza y no se administra por conveniencia política. La seguridad nacional se defiende con legalidad. Y lo que debemos hacer todas y todos, los que estamos aquí (en el Senado de la República) es defender la soberanía de nuestra patria”, concluyó.