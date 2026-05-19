Avanza PJEZ en transformación digital y modernización tecnológica

Zacatecas, Zac.- El Director de Informática del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, Ingeniero Felipe de Jesús Alvarado, destacó los importantes avances tecnológicos que se han impulsado en la institución durante los últimos años, así como los retos técnicos, económicos y culturales que representó la transformación digital del Poder Judicial.

Señaló que uno de los principales desafíos fue fortalecer la infraestructura tecnológica desde sus bases, mediante la renovación de equipos de cómputo, servidores, redes de telecomunicaciones y sistemas de seguridad informática.

Explicó que, una vez consolidada la infraestructura tecnológica, se desarrollaron sistemas orientados a fortalecer la gestión judicial, priorizando las necesidades de los juzgados y la creación del expediente electrónico. Este proceso incluyó herramientas para la recepción digital de promociones y demandas, la asignación aleatoria de asuntos, la distribución equilibrada de cargas de trabajo y la publicación transparente de acuerdos judiciales a través de la página institucional, acercando así los servicios judiciales a la ciudadanía.

El Ingeniero Alvarado resaltó además la implementación de proyectos estratégicos de alcance nacional, como el sistema de exhortos electrónicos, que permitió establecer comunicación e intercambio digital con los poderes judiciales de las entidades federativas del país, agilizando procesos y reduciendo costos administrativos. Asimismo, destacó el desarrollo del sistema de declaraciones patrimoniales, con el que el Poder Judicial de Zacatecas se convirtió en la primera institución estatal en integrarse exitosamente a esta plataforma de transparencia conectada a nivel estatal y nacional.

En materia administrativa, señaló que se han implementado sistemas de correspondencia electrónica, compras, nómina y control de recursos humanos, con el objetivo de transparentar los procesos internos y fortalecer la rendición de cuentas. A través de estas herramientas, el Poder Judicial cuenta actualmente con mecanismos digitales que permiten dar seguimiento puntual a documentos, adquisiciones, movimientos administrativos y estadísticas institucionales, facilitando la toma de decisiones basada en indicadores y resultados.

Finalmente, el Director de Informática subrayó que los retos futuros contemplan el fortalecimiento de servicios digitales para la ciudadanía mediante aplicaciones móviles, oficialías de partes virtuales y juicios en línea, así como la preparación tecnológica para la implementación de la reforma civil y familiar. Reconoció también el compromiso y la capacidad del personal de la Dirección de Informática, destacando que el Poder Judicial del Estado de Zacatecas se posiciona actualmente entre las instituciones judiciales más avanzadas del país en materia tecnológica.