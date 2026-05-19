Presenta INE Zacatecas Sistema de Consulta de Estadística de Elecciones SICEE

Zacatecas, Zac.- Con el fin de acercar a la ciudadanía los resultados de las elecciones federales y locales, la Delegación del INE en Zacatecas presentó este día el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones SICEE, una plataforma digital que permite consultar información estadística histórica de elecciones federales y locales en México.

La Junta Local Ejecutiva en Zacatecas fue el lugar donde se reunieron actores políticos, integrantes de diversas instituciones gubernamentales y educativas, así como organizaciones de la sociedad civil para conocer esta plataforma a través de la cual se pueden conocer niveles de participación ciudadana, votación por partido político o coalición, candidaturas ganadoras, distribución geográfica de resultados, estadísticas comparativas entre distintos procesos electorales e incluso actas de escrutinio y cómputo de cada casilla del país.

La Delegada de INE Zacatecas, Aracely Frías López afirmó que con herramientas como el SICEE, el INE devuelve a la ciudadanía los resultados de su participación y pone esos datos abiertos para que los puedan consultar de acuerdo con sus necesidades, ya sea desde la ciudadanía, desde partidos políticos, organizaciones sociales o desde la academia.

Nashielly Analidia Hernández Arango, Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva, hizo una muy completa demostración del SICEE en la que las personas presentes conocieron diversos apartados de la plataforma.

Informó que se puede acceder desde la página pública del INE www.ine.mx en donde está el ícono “estadísticas y resultados electorales” o bien, acceder directamente al SICEE desde su portal www.sicee.ine.mx.

Dijo que la navegación en el SICEE es amigable para todo público ya que presenta imágenes, mapas o gráficas, pero además personas con conocimiento especializado como investigadores pueden aprovechar las funciones más avanzadas de análisis ya que se pueden descargar las bases de datos del sistema.

El Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Juan Manuel Frausto Ruedas, también demostró parte de la plataforma, sobre todo la que muestra detalles de las elecciones locales, que como se ha mencionado, presenta los resultados desde el año 2015.

En este evento, se desarrollaron 3 mesas de deliberación en la que participaron personas integrantes de diversas instituciones tanto gubernamentales como educativas y de la sociedad civil, todas, aliadas del INE.

Al término de las mesas se presentaron las conclusiones de los trabajos y se establecieron compromisos como la publicación del SICEE en las páginas web y redes sociales de las instituciones que participaron.

Partidos políticos presentes solicitaron al INE capacitaciones sobre el SICEE para sus estructuras.

La Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas también solicitó capacitaciones para diversos grupos de la casa de estudios, sobre todo de posgrados del área de las Ciencias Sociales.

El acceso libre a la información electoral permite vigilancia social, análisis crítico y rendición de cuentas. La democracia requiere ciudadanía informada.