Con conferencias y conciertos promueven sociedades pacíficas entre juventud

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, a través del Instituto de la Juventud (Injuventud), realizó una serie de conferencias – conciertos, denominados “Al ritmo del Progreso”, de la mano de la banda de rock-pop, Rockwell Road (RWR), en diversas instituciones educativas de la zona conurbada Guadalupe – Zacatecas.

Para dar cumplimiento con el compromiso de brindar atención oportuna al sector joven de la sociedad, como prioridad para el Gobernador David Monreal Ávila, se realizó una serie de conferencias – conciertos en las escuelas, Centro Educativo Integrado (CEI) “Roberto Cabral del Hoyo”, Colegio Sebastián Cabot, Instituto Ammadeus y Escuela Secundaria Técnica 65 “Rafael Ramírez Castañeda”.

Mauricio Acevedo Rodríguez, director general del Injuventud, indicó que con estas conferencias – conciertos, realizadas en el marco de la Agenda del Progreso, y de la mano de Rockwell Road (RWR), se busca promover sociedades pacíficas e inclusivas que puedan facilitar el desarrollo sostenible, sano e integral para todas las personas.

De igual manera, se trabaja para sensibilizar a este sector de la población para que, bajo ninguna circunstancia, consuma alcohol, tabaco o alguna sustancia ilícita, así como prevenir embarazos a temprana edad, violencia digital, proyecto de vida con propósito, entre otros temas de gran interés para la juventud.

Enmarcados en la Agenda del Progreso, estos conciertos se realizan con la finalidad de tener un entorno libre de adicciones, violencia y una mejor calidad de vida.

Con la fusión de la energía de un concierto y los mensajes que inspiran, la administración estatal sensibiliza y deja huella, de manera positiva, a más de 900 jóvenes de las diversas instituciones educativas participantes y se involucra a la sociedad, iniciativa privada y Gobierno, a sumar esfuerzos y seguir la construcción de paz, bienestar y progreso de la entidad.

A nombre del Gobernador David Monreal Ávila, el titular de Injuventud agradeció y reconoció el talento de Oliver Iturbe y Cintia Concia por liderar un proyecto tan relevante como lo es RWR y que se unan a una iniciativa que, por medio de la música, promueve valores, paz, resiliencia, perseverancia y equidad entre hombres y mujeres.