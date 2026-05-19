Lleva Gobierno de Pepe Saldívar “Transformando el Ciclo” a jóvenes de La Zacatecana

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de acercar apoyos y programas sociales a todas las familias guadalupenses, el Gobierno de Pepe Saldívar, a través del Sistema Municipal DIF, llevó a cabo la entrega de más de un centenar de kits menstruales a jóvenes estudiantes por medio del Programa, “Transformando el Ciclo”, en la comunidad de la Zacatecana.

La actividad se realizó en las instalaciones del Centro de Servicios de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), donde se efectúo la entrega de estos paquetes a jóvenes de la comunidad, como parte de una estrategia integral para promover el bienestar, la salud y la igualdad de oportunidades.

A través de esta iniciativa municipal, Pepe Saldívar reafirma su compromiso de impulsar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las guadalupenses, además de fomentar la educación y concientización sobre la salud menstrual, rompiendo tabúes y generando espacios de apoyo e inclusión.

Durante el evento Estrella Martínez Alonso, directora del DIF Municipal, destacó la importancia de acercar este tipo de programas a cada rincón del municipio, garantizando que los apoyos lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan.

“Agradecemos este gran interés por este tipo de actividades y de programas que nos permiten llegar a ustedes, hoy les entregamos un kit menstrual que les durará aproximadamente seis meses, sabemos que es un apoyo a la economía familiar pero que también les da a ustedes tranquilidad”, indicó Martínez Alonso.

Asimismo, Allison Lizetth Flores Sánchez, alumna del EMSAD dijo estar agradecida por este apoyo que les permitirá a las alumnas continuar con sus actividades escolares con mayor tranquilidad y comodidad, “a nombre de mis compañeras les damos las gracias por este gran apoyo”, mencionó.

Por otra parte, Edgar Manuel Llamas Vejar, director del EMSAD La Zacatecana, agradeció a Pepe Saldívar por hacerlos participes de estos apoyos y por estar siempre al pendiente de lo requiere la institución.

“Agradecemos estos apoyos de kits menstruales, este es un tema natural, vayamos quitando esos estigmas, esos tabúes y esas ideas también invito a los hombres a que seamos conscientes evitando hacer señalamientos”, expresó.

Conviene subrayar que estos kits contienen una dotación de toallas sanitarias para seis meses, un porta toallas, pulsera alusiva y folletos informativos que permitirán a las estudiantes fortalecer el conocimiento sobre su autocuidado higiene y bienestar.