Obtiene grupo de investigación de Ingeniería UAZ segundo lugar internacional en inteligencia artificial

Zacatecas, Zac.- El Grupo de Investigación en Herramientas Tecnológicas para la Educación de la Unidad Académica de Ingeniería I (UAI -I) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en colaboración con el Laboratorio de Física de la misma unidad, obtuvo el Segundo Lugar en el concurso internacional MIRROR@IberLEF 2026, certamen auspiciado por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y la Universidad de Michigan.

MIRROR@IberLEF 2026 es una competencia internacional de inteligencia artificial enmarcada en el Foro de Evaluación de Lenguas Ibéricas (IberLEF), asociado a la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN).

El concurso convocó a grupos de investigación de instituciones de educación superior de distintos países, lo que otorga al segundo lugar obtenido un valor académico e institucional de gran relevancia para la UAI- I. Los investigadores que participaron en esta distinción son Farisa Ruiz García, Ulises Badillo Almaraz, Samuel Flores González y Manuel Gámez Medina, integrantes de la UAI 1.

Este reconocimiento refleja el esfuerzo interdisciplinario y el alto nivel de investigación que se desarrolla en la UAI 1 de la UAZ, consolidando la presencia de la institución en el ámbito científico y tecnológico internacional. Con este logro, el grupo reafirma que la ciencia hecha en Zacatecas no solo compite, sino que también se distingue en escenarios globales, abriendo nuevas rutas de colaboración y desarrollo.