Destacan estudiantes de Mercadotecnia UAZ en Hackatón CREOMX 2026

Zacatecas, Zac.- La Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) demostró que el talento se refleja en acción al participar en el Hackatón CREOMX 2026, realizado en colaboración con WORTEV, y donde estudiantes sobresalieron por su creatividad, visión y capacidad de innovación, consolidando el prestigio académico de este programa.

En esta edición, se celebró el reconocimiento especial a los equipos SU-SU y Veri-x, quienes lograron colocarse entre los ocho finalistas del certamen. El equipo SU-SU, conformado por Luis Eduardo Sánchez Sánchez, Aylin Estefanía Mendoza González, Gabriel Zárraga Delgado, Alan Uriel Rosales Cardiel y Alexis Galicia García, presentó una aplicación para servicios domésticos bajo el modelo gig economy, alcanzando el 4º lugar. Por su parte, el equipo Veri-x, representado por Jorge Osvaldo Carranza Medina, desarrolló una aplicación para lavado de autos a domicilio bajo el mismo modelo, obteniendo el 6º lugar.

El Hackatón CREOMX tiene como objetivo principal impulsar el talento, la innovación y el emprendimiento juvenil, reuniendo a estudiantes y emprendedores para desarrollar soluciones y prototipos que atiendan problemas reales con impacto social y económico.

Sus metas específicas incluyen fomentar la innovación en sectores estratégicos como agroindustria, tecnología y comercio; vincular el talento mediante la conexión con mentores, expertos de la industria y líderes empresariales; y proveer herramientas como incubación, talleres y capital semilla para el crecimiento de los negocios.

La participación de los estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia reafirma el compromiso institucional con la formación de mentes que crean, innovan y transforman, consolidando su liderazgo en el impulso de proyectos con impacto social y económico.