Estudiante de Ingeniería Biomédica UAZ participa en 6to Congreso Internacional de Tecnología y Ciencia Aplicada

Zacatecas, Zac.- Veyron Issac Martínez López, estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), presentó su trabajo en el 6to Congreso Internacional de Tecnología y Ciencia Aplicada (CITCA 2026), organizado por el Tecnológico Nacional de México, a través del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

El encuentro académico se desarrolla del 19 al 22 de mayo de 2026, con sede en Cuernavaca, Morelos, en modalidad 100% virtual. En este marco, Veyron participó el lunes 19 de mayo en la modalidad cartel con la investigación titulada “Machine Learning Approach for Ovarian Cancer Classification Based on Blood Chemistry and Feature Importance Analysis”.

La propuesta fue realizada bajo la dirección de la Dra. Valeria Maeda-Gutiérrez, con la colaboración de la Dra. Alejandra Cepeda-Argüelles, el Dr. Manuel Alejandro Soto-Murillo y el Dr. Luis Carlos Reveles-Gómez, docentes e investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

El proyecto busca mostrar cómo la inteligencia artificial puede apoyar el estudio del cáncer de ovario mediante el análisis de datos de química sanguínea. A partir de esta información, la investigación permitió identificar patrones asociados con la enfermedad y reconocer variables que podrían ser útiles para su clasificación.

Los resultados obtenidos muestran el potencial de estas herramientas computacionales para fortalecer la investigación biomédica y, a futuro, contribuir al desarrollo de estrategias que apoyen el análisis clínico y la toma de decisiones en salud.

Con esta participación, la UAZ fortalece la presencia de sus estudiantes en espacios académicos de alcance nacional e internacional, promoviendo su integración en proyectos científicos y tecnológicos vinculados con problemáticas relevantes del área biomédica.