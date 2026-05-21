Fomentan salud mental entre estudiantado UAZ

Zacatecas, Zac.- Al ser la salud mental pilar básico para el bienestar de las personas, debe recibir atención oportuna, por lo que, como parte de la Agenda del Progreso, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Salud (SSZ), la administración estatal dio inicio a las actividades del Segundo Foro Estatal Ambientes Académicos Saludables, el cual se realiza del 21 al 23 de mayo, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Durango (UAD), Campus Zacatecas.

Para fomentar la salud mental del estudiantado en carreras de Ciencias de la Salud, en este foro se abordan herramientas que ayudan a la gestión del estrés, inteligencia emocional, autocuidado y prevención del síndrome de Burnout.

Entre las ponencias impartidas por especialistas, en el primer día de actividades, se encontraron: Jerarquías saludables y liderazgo, a cargo de Roberto Nava Espinoza; Prevención del suicidio y depresión, por Fátima Rodríguez Jonguitud; y la plática Salud mental y entornos educativos, impartida por Antonio Camacho Martínez.

Además, fue abordado el tema: Estrategias para la promoción de la salud mental, a cargo de Sonia Imelda Landeros Gaytán; así como Humanismo en la formación médica, dictada por Vladimir Juárez Alcalá.

Se incluirán talleres como: Doomscrolling Clínico, redes sociales, comparación y ansiedad, el cual será impartido por Alejandra González Valadez; Contención emocional en los primeros auxilios psicológicos, por Brenda Jáuregui Durán; Inteligencia emocional, coordinado por Olga García Jiménez; así como Impostores con bata, desenmascarando el síndrome del impostor, a cargo de Brandon Beltrán Figueroa.

Las actividades concluirán el sábado 23 de mayo, con una carrera atlética de tres y cinco kilómetros, en el Circuito de Ciudad Administrativa.

En este foro participan instituciones como: la UAD, la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa); así como Servicios Públicos de Salud, IMSS Bienestar.