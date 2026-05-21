“Lo más importante para México es garantizar seguridad a la ciudadanía”: Amalia García

• La senadora afirmó que el “caso Rocha Moya” debe convertirse en un parteaguas para combatir de fondo la inseguridad, la corrupción y las redes criminales

Ciudad de México.- La Senadora Amalia García Medina afirmó que el principal desafío que enfrenta actualmente México es garantizar la seguridad de la población y sostuvo que el denominado “caso Rocha Moya” y la demanda de extradición presentada por Estados Unidos deben convertirse en un punto de inflexión para enfrentar de fondo la inseguridad y las estructuras de corrupción que fortalecen a los grupos criminales.

La zacatecana participó en el programa “Sitio Abierto”, conducido por el periodista Javier Solórzano, la legisladora compartió mesa de análisis con la senadora Carolina Viggiano y el diputado Reginaldo Sandoval.

“Lo más importante para México y para la ciudadanía es garantizar la seguridad. Hoy la inseguridad es insoportable y el temor provocado por las amenazas de los grupos criminales lastima profundamente a toda la población”, expresó.

Amalia García señaló que la actual coyuntura debe aprovecharse para construir una estrategia integral y coordinada entre México y Estados Unidos, orientada no solo a combatir a los grupos criminales, sino también a desmontar las redes económicas, políticas y de corrupción que permiten su operación.

“El caso Rocha Moya y la demanda de extradición deben convertirse en un parteaguas para que ambos países asuman plenamente sus responsabilidades y trabajen con un enfoque integral que permita resolver de fondo la inseguridad”, sostuvo.

La senadora enfatizó que las acciones deben abarcar toda la cadena vinculada al crimen organizado: producción, tráfico, comercialización y consumo de drogas, así como el flujo de dinero ilícito y el tráfico de armas.

“Los gobiernos de ambos países deben actuar a fondo para enfrentar la producción, el tráfico, la comercialización, el consumo, los circuitos del dinero y el mercado de armas en ambos lados de la frontera”, afirmó.

Asimismo, advirtió que uno de los factores que ha fortalecido históricamente a los grupos criminales ha sido la corrupción y las complicidades construidas durante décadas entre delincuentes y funcionarios públicos.

“Las redes de corrupción y complicidad entre delincuentes y funcionarios de los tres órdenes de gobierno han contribuido a profundizar la inseguridad y a fortalecer a los grupos criminales”, señaló.

Amalia García recordó que desde la década de los años ochenta distintos líderes criminales ya habían declarado ante autoridades estadounidenses sobre sobornos y vínculos con funcionarios mexicanos, lo que evidencia la profundidad estructural del problema.

En ese sentido, sostuvo que México debe avanzar hacia una política firme de combate a la corrupción, al considerar que sin desmontar esas redes será imposible enfrentar eficazmente al crimen organizado.

Finalmente, la exgobernadora de Zacatecas también subrayó que Estados Unidos debe asumir la responsabilidad que le corresponde frente al consumo de drogas y al tráfico de armas que alimenta la violencia en México.

“Estados Unidos tiene que hacer su parte. Existe un enorme mercado de consumo y también un flujo de armas que fortalece a los grupos criminales”, puntualizó.