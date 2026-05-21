Reconoce UAZ excelencia académica, artística y deportiva en el Día del Estudiante

Zacatecas, Zac.- En reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de su comunidad estudiantil, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), celebró el Día del Estudiante con la entrega de reconocimientos e incentivos económicos a las y los jóvenes con los mejores promedios académicos, así como a quienes han destacado en los ámbitos artístico-cultural y deportivo.

Durante la ceremonia, el rector Ángel Román Gutiérrez informó que en esta edición fueron reconocidos 151 estudiantes universitarios, de los cuales 91 son mujeres y 60 hombres, provenientes de todos los niveles educativos: un estudiante de secundaria, 19 de preparatoria, 64 de licenciatura, cinco de especialidad, uno de técnico superior universitario y 61 de posgrado. Asimismo, se entregaron cinco reconocimientos especiales: tres por mérito deportivo y dos por mérito artístico-cultural.

El rector destacó que las y los estudiantes constituyen la razón de ser de la Universidad y señaló que alcanzar los mejores promedios representa no sólo un logro académico, sino también una responsabilidad social. En ese sentido, exhortó a las y los jóvenes a compartir sus conocimientos y ponerlos al servicio de la sociedad, al tiempo que reconoció el esfuerzo de quienes representan a la institución en actividades deportivas y artístico-culturales.

“El conocimiento no sirve si no se comparte. La verdadera competencia no está únicamente en una calificación, sino en convertirnos en mejores seres humanos, mejores profesionistas y ciudadanos”, expresó.

Durante la ceremonia, la secretaria general de la UAZ, Lorena Jiménez Sandoval, enfatizó que, más allá de las calificaciones numéricas, el evento busca honrar la dedicación, la constancia y la valentía que los estudiantes demuestran cotidianamente, pues -dijo- el camino hacia la excelencia académica conlleva sacrificios personales y momentos de dificultad que, lejos de ser obstáculos, son motores de aprendizaje.

A su vez, la secretaria administrativa de la institución, Angélica Colin Mercado subrayó que los reconocimientos al mérito académico, deportivo y cultural representan el esfuerzo, la disciplina, la creatividad y la resiliencia de las y los estudiantes, valores que fortalecen la formación integral promovida por la institución.

La voz de la comunidad estudiantil

En representación de los estudiantes galardonados, Wendy Valeria Esparza García, alumna del bachillerato Químico-Biológico de la Unidad Académica Preparatoria Programa II; María Guadalupe Gómez Ortiz, estudiante de la Licenciatura en Psicología; y Fabián García Vázquez, alumno del Doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada, compartieron sus reflexiones en torno al valor de la educación y coincidieron en reconocer el acompañamiento de docentes y familias como parte fundamental de sus logros académicos.

De igual manera, destacaron la importancia de mantener la curiosidad por aprender y de asumir el conocimiento como una herramienta para contribuir al desarrollo de la sociedad.

Méritos artísticos y deportivos

Como parte de la ceremonia, la Universidad Autónoma de Zacatecas entregó los Méritos Culturales Universitarios a estudiantes que han destacado por su trayectoria y aportaciones en el ámbito artístico. En la categoría femenil fue reconocida la soprano Itzel Reyna, estudiante de la Licenciatura en Música, mientras que en la categoría varonil el galardón fue otorgado al percusionista Sergio Flores Muro, ambos por su sobresaliente desempeño académico y artístico, así como por su participación en proyectos de proyección nacional e internacional.

Asimismo, la institución distinguió a estudiantes que han representado a la UAZ en competencias deportivas de alcance nacional. Los reconocimientos fueron para Giovanna Janette Ávila Valadez, ganadora de tres medallas de oro en la Olimpiada Nacional de Halterofilia; Mirna Graciela Ruiz Varela, medallista de oro en kickboxing durante los Juegos Nacionales Universitarios ANUIES; y Daniel Enrique Esparza Vilches, quien obtuvo medalla de plata en el Campeonato Nacional de Lucha Universitaria.

El acto concluyó con el mensaje de la secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, Gabriela Pinedo Morales, en el que hizo un llamado a valorar el legado de la institución compartiendo su propia trayectoria como egresada de diversos niveles en la UAZ -desde la secundaria hasta el doctorado-, enfatizó que la universidad es la “posibilidad” para que miles de zacatecanos alcancen sus metas.

“Ustedes son muestra de que, en Zacatecas, tenemos talento y capacidad para transformar nuestra realidad”, concluyó, exhortando a los estudiantes a cuidar la institución para que las próximas generaciones mantengan acceso a una educación de calidad, laica y gratuita.