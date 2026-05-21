Motivan a jóvenes a valorar su tiempo y cumplir sus metas

Loreto, Zac.- Con el objetivo de incentivar, motivar y concientizar a las juventudes, como lo ha instruido el Gobernador David Monreal Ávila, y en el marco de las celebraciones por el Día del Estudiante, el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas (Injuventud) impulsa y promueve actividades enfocadas en el desarrollo personal y profesional de este sector.

Por invitación del Instituto Tecnológico Superior de Loreto (ITS), el Director del Injuventud, Mauricio Acevedo Rodríguez, compartió, con más de 350 estudiantes de este plantel, la conferencia titulada “El súper poder de ser joven”.

En su mensaje a la comunidad estudiantil, los motivó a aprovechar y valorar su tiempo, confiar en sus capacidades y no tener miedo de intentar cumplir sus proyectos y sueños, por muy lejanos o locos que puedan parecer.

Asimismo, los exhortó a utilizar su juventud como una etapa clave para definir el rumbo que desean para su vida personal y profesional.

Con estas actividades, el Gobierno de Zacatecas refrenda el compromiso por generar espacios de inspiración, reflexión y crecimiento para las juventudes de toda la entidad.

Kevin Koslcani Guerra, director del Instituto Tecnológico Superior de Loreto (ITS), agradeció el apoyo al titular del Instituto de la Juventud, por incentivar y motivar a las juventudes a superarse y esforzarse por ser cada día mejores; exhortó a las y los alumnos a no rendirse ni “tirar la toalla” ante las adversidades, sino que las tomen como un trampolín para salir adelante.