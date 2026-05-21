Supervisan Pepe Saldívar y estudiantes UAZ pavimentación de carreteras en Guadalupe

Zacatecas, Zac.- Los trabajos de pavimentación que llevan a cabo los gobiernos de David Monreal y Pepe Saldívar fueron supervisados por estudiantes de la carrera de ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Zacatecas, junto con el Presidente Municipal.

Dicha rehabilitación se lleva a cabo en la carretera que conduce de la comunidad de Casa Blanca a los Rancheros, donde el edil coincidió con estudiantes de la UAZ, quienes aprobaron que se lleven a cabo este tipo de trabajos.

“Estamos muy contentos porque coincidimos con este grupo de ingeniería de la UAZ, donde su profesor los trajo a esta visita de campo, lo que permite que las y los estudiantes, aprendan cómo se lleva a cabo este programa y además sean testigos de que los recursos se aplican de manera adecuada”.

“Aprovecho para felicitarlas y felicitarlos en su día, de parte del Gobernador David Monreal y de parte mía, muchas felicidades porque ustedes representan el presente y el futuro de Guadalupe, de Zacatecas y de México”, indicó el alcalde.

Por su parte, algunos estudiantes que habitan en el municipio de Guadalupe, calificaron como muy positivo el programa de pavimentación, tal es el caso de la joven Alejandra quien vive en la colonia Ferrocarrileros y consideró como una acción necesaria y de calidad el hecho de que hayan comenzado en su colonia con dichas acciones en las calles de Primera de la Estación, Cabús y Boleteros.

Cabe señalar que esta carretera se une a otras vialidades que ya han sido intervenidas como calle Prolongación San Pedro; Real del Edén, California y Cerro de la Bufa, en Rincón Colonial; Encinos, Durazno y Oyamel de la colonia Arboledas; la carretera de Casa Blanca; Avenida Barones, Fuentes Renacentistas y calle Zacatecas, estas tres últimas en la colonia las Fuentes; además de la García Salinas y lateral de Tránsito Pesado y Primero de los Deportistas en Zóquite.

Colocan reductores a solicitud de Director de EMSAD Casa Blanca

Asimismo, los trabajadores encargados de la obra de pavimentación, a solicitud del Director de la Preparatoria EMSAD de Casa Blanca, colocaron reductores de velocidad en el tramo de la carretera que pasa al costado de dicha institución educativa, esto con la finalidad de que se respeten los límites de velocidad por seguridad de las y los estudiantes.