Apoya afición zacatecana a Selección Mexicana de Básquetbol

Zacatecas, Zac.- Al darle la bienvenida a la Selección Mexicana de Básquetbol, el Gobernador David Monreal Ávila presentó al equipo que participará en la Ventana FIBA rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2027, y afirmó que Zacatecas se consolida como la casa del combinado nacional, al recibir dos encuentros de talla internacional: este viernes 3 de julio frente a Nicaragua y el lunes 6 de julio ante el campeón olímpico, Estados Unidos.

En conferencia de prensa, acompañado por todo el equipo y su entrenador, Omar Quintero, el mandatario estatal destacó que estos encuentros colocan a Zacatecas en el escenario deportivo internacional, fortalecen el turismo, impulsan la economía local y promueven el deporte como una herramienta para reconstruir el tejido social.

Informó que se desplegará un operativo integral de seguridad con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, para garantizar que las familias zacatecanas y los visitantes disfruten de ambos encuentros en un ambiente de tranquilidad.

El entrenador de la Selección Mexicana, Omar Quintero, explicó que Zacatecas fue elegida nuevamente como sede gracias al respaldo que ha brindado al representativo nacional.

“Decidimos venir a Zacatecas porque tenemos un gran apoyo de la afición, su hospitalidad y el respaldo del Gobernador David Monreal por todas las facilidades que nos ha dado”, expresó el estratega nacional.

Asimismo, se informó que ambos partidos serán transmitidos por la cadena internacional Fox Sports, además de la cadena estatal, lo que permitirá proyectar la imagen de Zacatecas ante miles de espectadores dentro y fuera del país.

Como parte del impulso a la infraestructura deportiva, el Gobernador David Monreal dio el banderazo inaugural de la remodelación del Gimnasio Marcelino González, recinto que contará con 900 nuevas butacas, entre otras acciones, con lo que se mejoran las condiciones para recibir competencias nacionales e internacionales.

Al respecto, el Gobernador David Monreal destacó que, en el marco del Año del Progreso y con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, su administración, en conjunto con el Gobierno de México, construye y rehabilita 100 canchas deportivas en distintos municipios, como parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura deportiva, fomentar la activación física y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

Agradeció a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), a la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), al cuerpo técnico y a los 14 jugadores convocados por México, al tiempo que reiteró que Zacatecas continuará siendo sede de eventos deportivos de alto nivel.

La Selección Mexicana, dirigida por Omar Quintero, llega a esta Ventana FIBA con marca de dos victorias y dos derrotas, ubicada en el tercer lugar de su grupo. Un triunfo ante Nicaragua acercaría al conjunto nacional a la siguiente fase de la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2027.