Inaugura IEEZ Primer Seminario sobre Participación Política, Paridad y Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género

Zacatecas, Zac.- El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) inauguró el Primer Seminario sobre la Participación Política de las Mujeres, la Paridad y la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que inició con la Conferencia Magistral «Democracia paritaria y violencia política contra las mujeres: retos y perspectivas», impartida por la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilasocho.

Durante la ceremonia inaugural, el Consejero Presidente del IEEZ, Juan Manuel Frausto Ruedas, agradeció el respaldo de las instituciones que hicieron posible la realización del seminario mediante un esfuerzo de colaboración interinstitucional. Destacó la participación de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado, la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

El Consejero Presidente señaló que este seminario constituye un espacio académico para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de participación política de las mujeres, democracia paritaria, igualdad sustantiva y prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Asimismo, destacó que el programa incluye conferencias magistrales, mesas de trabajo y el análisis de mecanismos de rendición de cuentas en el desempeño de las mujeres servidoras públicas.

Posteriormente, la Consejera Electoral del IEEZ y Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros, Ma. de la Luz Domínguez Campos, afirmó que garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de violencia constituye un elemento esencial para consolidar una democracia paritaria. Añadió que, pese a los avances alcanzados en el reconocimiento de sus derechos político-electorales, persisten desafíos que requieren fortalecer los espacios de análisis, diálogo y construcción de propuestas para asegurar el ejercicio pleno de esos derechos.

La democracia paritaria debe traducirse en igualdad sustantiva: Claudia Valle Aguilasocho

En la Conferencia Magistral «Democracia paritaria y violencia política contra las mujeres: retos y perspectivas«, la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilasocho, afirmó que la democracia paritaria no debe limitarse a una representación numérica entre mujeres y hombres, sino traducirse en una paridad sustantiva que permita impulsar políticas públicas, presupuestos y acciones que transformen las condiciones de desigualdad que aún enfrentan diversos sectores de la población.

Señaló que, a siete años de la reforma constitucional conocida como «Paridad en Todo», México ha registrado avances importantes en el acceso de las mujeres a los espacios de representación y toma de decisiones; sin embargo, advirtió que persisten retos para que esa presencia se refleje en cambios reales para la sociedad. Indicó que el objetivo ya no es únicamente llegar a los cargos públicos, sino ejercerlos con capacidad de incidir en la construcción de políticas que garanticen la igualdad sustantiva y no dejen a nadie atrás.

Respecto a la violencia política contra las mujeres en razón de género, sostuvo que continúa siendo uno de los principales obstáculos para consolidar una democracia paritaria, al limitar el acceso, el ejercicio y la permanencia de las mujeres en los espacios de decisión. En ese sentido, consideró que, además de las medidas sancionadoras previstas en la ley, es necesario fortalecer una cultura de prevención, diálogo y respeto que permita erradicar estas conductas.

Finalmente, hizo un llamado a construir acuerdos por encima de las diferencias políticas e ideológicas y convocó a las mujeres a trabajar de manera conjunta, sin divisiones ni confrontaciones, en favor de todas, especialmente de quienes aún enfrentan mayores condiciones de desigualdad. Enfatizó que la igualdad no debe entenderse como una lucha entre mujeres y hombres, sino como un compromiso colectivo para fortalecer la democracia y garantizar los derechos de todas las personas.