Fortalece PJEZ acciones de acceso a información y protección de datos personales

Zacatecas, Zac.- Con el compromiso de garantizar el derecho de acceso a la información y fortalecer la transparencia institucional, el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado celebró sesión ordinaria en la que dio seguimiento a las acciones y responsabilidades que le corresponden como máximo órgano rector en la materia.

Este Comité, integrado por la Consejera Martha Elena Berumen Navarro, en su carácter de Presidenta; la Magistrada Vania Arlette Vaquera Torres y el Magistrado Octavio Quintanar Sánchez, como integrantes; así como por la Maestra Nadia Paola Hernández Bañuelos, Secretaria Técnica, rindió cuenta de las solicitudes de Acceso a la Información Pública recibidas en el periodo del 13 de junio al 30 de junio y su actual situación o cumplimiento definitivo.

De igual manera, durante la sesión se destacaron los avances alcanzados en el presente año, periodo en el que el Comité ha celebrado siete sesiones, seis ordinarias y una extraordinaria, en cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Entre los principales temas abordados se encuentran el seguimiento a las solicitudes de acceso a la información, la publicación de las obligaciones de transparencia, la implementación de las versiones públicas de sentencias y el análisis de la clasificación de información con carácter de reservada o confidencial.

Como resultado del trabajo colegiado de sus integrantes, durante 2026 se han emitido 75 acuerdos orientados a fortalecer la gestión institucional en materia de transparencia. Entre las acciones realizadas destaca la verificación del adecuado trámite de las solicitudes de acceso a la información, la confirmación de las determinaciones relacionadas con la protección de datos personales y la clasificación de la información, así como la actualización de la tabla de aplicabilidad y conservación de la información, con el propósito de mantener un instrumento preciso, vigente y acorde con las funciones de cada área del Poder Judicial.

Asimismo, el Comité ha coordinado las acciones necesarias para dar cumplimiento a la publicación trimestral de las versiones públicas de las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la rendición de cuentas y a una mayor apertura institucional, siempre salvaguardando los datos personales y la información cuya protección establece la legislación aplicable.

En lo que va del año, el Poder Judicial del Estado ha recibido 92 solicitudes de acceso a la información, reflejo del interés de la ciudadanía por conocer el desempeño institucional y ejercer su derecho a la información pública.