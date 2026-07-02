Crece la cartera vencida en México

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En el último año, la morosidad en el pago de créditos subió cuatro veces más respecto al saldo colocado por la banca comercial. Aunque este incremento aún no compromete al sistema financiero mexicano, prende una alerta sobre la economía actual del país, señala el “Boletín de análisis económico” de la Escuela de Negocios ITESO.

Al primer trimestre de 2026, la cartera vencida en México aumentó 20.6 por ciento anual, cuatro veces más que los créditos otorgados por la banca comercial (4.8 por ciento respecto a enero-marzo de 2025), reveló el número 36 del Boletín de análisis económico de la Escuela de Negocios ITESO (ENI), correspondiente a la segunda quincena de junio.

Aunque el índice de morosidad o el total de créditos que no se pagan en los plazos acordados es todavía bajo (2.2 por ciento respecto a la cartera total, un índice manejable en el sistema financiero mexicano), su comportamiento al alza genera señales de alerta en la economía mexicana que deben atenderse.

Mireya Pasillas Torres, académica de la ENI y responsable editorial del boletín, señala que un incremento de la cartera vencida refleja una mayor vulnerabilidad en la economía de las familias, debido a que, en un contexto de ingresos insuficientes y un mercado laboral estancado que no genera suficientes empleos bien remunerados, se recurre cada vez más al financiamiento bancario que se vuelve cada vez más difícil de pagar.

“Al haber ingresos más inestables y bajos, la gente se endeuda, usa más las tarjetas de crédito o pide préstamos; las aplicaciones bancarias hacen más fácil el endeudarse y esto contribuye al aumento de la cartera vencida en el crédito de consumo”, explica la académica del ITESO.

En consonancia, la banca comercial en México está dando más créditos para el consumo de los hogares que en inversiones productivas o en la compra de vivienda. Por ejemplo, los préstamos al consumo se elevaron 22.3 por ciento anual, mientras que los créditos al sector servicios subieron 7.2 por ciento.

“El crédito se está destinando más a consumo que a inversión y esto limita a las empresas a incrementar su capacidad instalada, comprar maquinaria o ampliar sus plantas. Es una situación que debemos seguir vigilando durante los próximos meses”, señala Pasillas.

La morosidad también afecta al sector bancario que otorga préstamos a las empresas, reflejando un entorno poco dinámico para invertir y un sistema financiero que coloca cada vez menos dinero. Por ejemplo la cartera vencida del sector industrial aumentó 28.5 por ciento anual, mientras que el saldo total (es decir, el dinero total que presta la banca al sector industrial) se redujo 0.3 por ciento.

En Jalisco, los focos rojos están puestos en el sector agropecuario. En marzo de 2026 la cartera vencida se elevó 54.5 por ciento, incrementando el índice de morosidad a 15.35 por ciento, es decir, 15 de cada 100 pesos en créditos destinados a proyectos del campo no se han devuelto o pagado.

“Las personas del campo que tienen créditos bancarios ya no están pidiendo prestado y su cartera vencida está aumentando de manera importante”, menciona Pasillas.

En total, el saldo de la cartera vencida de la banca comercial de Jalisco se incrementó 25.9 por ciento, un porcentaje superior al registrado a nivel nacional. La entidad recibe 6.3 por ciento de los créditos a nivel nacional, ocupando el tercer lugar de 32, pero muy por debajo del financiamiento que reciben Nuevo León (14.5 por ciento) y Ciudad de México (43.5 por ciento).

«A pesar de contar con (…) una sólida base exportadora y uno de los sectores manufactureros más importantes del país, Jalisco continúa enfrentando retos para traducir ese potencial económico en un acceso más amplio y equilibrado al financiamiento bancario», señala el Boletín de análisis económico en la página 7.

Jalisco tiene cifras récord en expoertaciones, pero aumenta su dependencia de la industria electrónica

Gracias al notable desempeño de la industria electrónica, Jalisco exportó 17 mil 377 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un incremento de 106.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2025 y el mayor aumento desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registra las exportaciones por entidad federativa.

Con ello, la entidad es el segundo lugar nacional con mayor venta de bienes al extranjero (11 por ciento), solo por debajo de Chihuahua (22.8 por ciento) y por delante de estados con vocación exportadora como Coahuila o Nuevo León.

El indicador se debió al repunte de la industria electrónica de exportación, que representa 79 por ciento de las ventas de Jalisco a otros países y cuyo dinamismo consolida al estado como un actor competitivo en la industria de alta tecnología, con capacidad para atraer inversión extranjera.

Sin embargo, esta cifra récord de exportaciones no se está reflejando en una economía local más fuerte, que aporte valor o contenido nacional a estas ventas.

“No garantiza una mayor integración con proveedores locales ni un incremento proporcional del valor agregado generado dentro de la economía jalisciense”, explica el boletín en la página 10.

También se está generando una dependencia de la economía jalisciense a un subsector industrial fluctuante a las presiones y demandas internacionales.

“Está estructura tan concentrada aumenta la dependencia a un número reducido de empresas de la industria electrónica, siendo un factor de riesgo”, declara Pasillas.

Persiste la informalidad

El documento también registra un mercado laboral mexicano que continúa deprimido y estancado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el último año se añadieron 437 mil 802 personas a la población ocupada total. Sin embargo apenas 13 mil 272 lo hicieron en el sector formal, que brinda empleos con seguridad social, contrato firmado y otras prestaciones.

Respecto a la balanza comercial de México, las exportaciones crecieron 25.4 por ciento anual a mayo de 2026, siendo las manufacturas no automotrices los pilares de este aumento (38 por ciento). Las exportaciones automotrices, en cambio, cayeron 2.1 por ciento, confirmando el estancamiento de un sector fundamental para el comercio nacional.