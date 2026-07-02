Invitan a participar en Premio Juvenil Guadalupe 2026

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de reconocer el esfuerzo por parte del sector juvenil de Guadalupe y sus aportaciones positivas a la sociedad, el Gobierno que encabeza Pepe Saldívar dio a conocer la convocatoria del Premio Juvenil Guadalupe 2026, el cual otorgará una bolsa de recursos en premios de $100 mil pesos.

La Síndica Municipal, Analí Infante Morales manifestó que en esta ocasión se destinarán $20 mil pesos por cada una de las cinco categorías, por lo que invitó a la población joven de Guadalupe de 12 a 29 años a participar y seguir transformando al municipio.

Por su parte, el Director de la Juventud del Estado, Mauricio Acevedo explicó que las y los jóvenes de Guadalupe se han distinguido por su constante participación y por ser generadores de cambio en diversas disciplinas tanto deportivas como artísticas, entre muchas otras.

Las categorías de la convocatoria son: Logro académico; Expresiones artísticas y culturales; Logro deportivo; Resiliencia e impacto social; y Promoción de la paz, teniendo para inscribirse del 1 al 24 de julio del presente año en la siguiente liga: https://forms.gle/dYRSbkaAkam2wZgv5

Por su parte, el Director Municipal de la Juventud, Aarón Basurto informó que los requisitos son: Tener entre 12 y 29 años cumplidos al cierre de la convocatoria; Ser mexicano/a y residir en el municipio de Guadalupe, Zacatecas; No haber sido ganador/a en la misma categoría en ediciones anteriores; Presentar expediente con: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial ,video de postulación y evidencia de logros; y finalmente, para menores de 18 años, presentar carta responsiva firmada por padre, madre o tutor/a.

Asimismo, Diana Karina Trujillo Ortega, regidora joven del Ayuntamiento, celebró que se lleven a cabo estas convocatorias, pues son un incentivo a las y los jóvenes para que sigan transformando de manera positiva su entorno.

Finalmente cabe señalar que el lanzamiento de esta convocatoria es un claro ejemplo de que el Gobierno de Pepe Saldívar impulsa la participación juvenil y su involucramiento en la vida diaria del municipio para crear más y mejores políticas públicas.