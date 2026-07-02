Más de 1 mil 200 familias zacatecanas reciben certeza jurídica de sus viviendas

Zacatecas, Zac.- Tras décadas de espera, y en el marco del Año del Progreso, la administración del Gobernador David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), otorga certeza jurídica a más de 1 mil 200 familias habitantes de las colonias El Jaralillo Primera Sección y Jaralillo, en la ciudad de Zacatecas.

A nombre del titular del Poder Ejecutivo, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, conjuntamente con la titular de la Seduvot, Luz Eugenia Pérez Haro, entregó 80 escrituras y se firmaron 555 escrituras más.

El responsable de la política interna dijo que ahora las familias de El Jaralillo podrán avanzar en su desarrollo, pues, podrán acceder a los servicios básicos de drenaje, agua potable y pavimentaciones, gracias al programa de regularización que impulsa, desde el inicio de su administración, el Gobernador David Monreal Ávila.

En un evento que congregó a más de 600 familias, la Secretaria Luz Eugenia Pérez Haro precisó que la entrega de 80 escrituras corresponde a la colonia El Jaralillo Primera Sección y que están en proceso de legalización 51; además, otras 37 iniciarán el proceso de su escrituración.

Como parte de las acciones que se encabezan desde el Gobierno de Zacatecas, como ente normativo, la firma de 555 instrumentos jurídicos corresponden a la colonia del Jaralillo. Aunado a este proceso, se continuará con el trámite correspondiente de 507 escrituras, adicionales, conforme se integren los expedientes de las y los beneficiarios.

Para la administración estatal, la regularización de la tenencia de la tierra es una herramienta fundamental para brindar seguridad jurídica a quienes, durante años, han construido un patrimonio para sus familias; la certeza jurídica sobre los hogares es proteger lo más importante y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.

“Cada escritura entregada es un reconocimiento a la dignidad de las personas y a su derecho de vivir con tranquilidad y esperanza”, señaló Luz Eugenia Pérez Haro.

Con este documento, no sólo se obtiene certeza jurídica sobre el patrimonio, sino que cambia el futuro de las familias que, a partir de hoy, transforman su vida.

Estas acciones, respaldas por la administración del Gobernador David Monreal Ávila, demuestran el compromiso de atender esta demanda de certeza jurídica que data desde 2009.