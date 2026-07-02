Tendrá en breve Mini Zacatecas juegos inclusivos, sistema de videovigilancia y baños renovados

Zacatecas, Zac.- En el marco del Año del Progreso, el Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, avanza en la remodelación del área del Mini Zacatecas del Parque La Encantada, con el propósito de ofrecer a las familias un espacio más seguro, moderno e incluyente para la convivencia y el sano esparcimiento.

Esta nueva etapa de intervención contempla la instalación de juegos inclusivos, nuevos módulos de juegos infantiles, un sistema de videovigilancia y la instalación de baños completamente renovados, acciones que fortalecerán la infraestructura recreativa de uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital.

La obra es ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot) y registra un avance que permitirá su apertura al público en las próximas semanas, para beneficio de niñas, niños y sus familias.

Estas acciones se realizan de manera coordinada con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), cuya Presidenta Honorífica, Sara Hernández de Monreal, ha impulsado proyectos orientados a garantizar espacios dignos, accesibles e incluyentes, que promuevan el bienestar y la integración de la niñez zacatecana.

Con este tipo de obras, el Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso de recuperar y modernizar los espacios públicos, privilegiando la inclusión, la seguridad y el desarrollo integral de las familias, como parte de la visión de progreso que impulsa la presente administración.