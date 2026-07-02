Exhorta Policía Vial respetar rampas y cajones de estacionamiento para personas con discapacidad

Zacatecas, Zac.- Como parte de las acciones permanentes implementadas para consolidar una movilidad inclusiva y ordenada, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Dirección de Policía Preventiva Vial (DPVP), exhorta a la ciudadanía a respetar los cajones de estacionamiento asignados exclusivamente para personas con discapacidad, vehículos de emergencia y servicios de salud.

El cumplimiento de estas disposiciones reglamentarias va más allá de la normativa de tránsito, ya que representa un acto fundamental de civismo y empatía, que garantice el derecho a la accesibilidad en los espacios públicos del estado.

Se sugiere a las y los automovilistas abstenerse de ocupar los cajones debidamente identificados y señalizados en azul, a menos de que se transporte a una persona con alguna discapacidad y se cuente con la acreditación correspondiente.

Se debe evitar obstruir total o parcialmente las rampas de acceso, ubicadas en banquetas y esquinas, ya que son indispensables para el libre desplazamiento de personas en silla de ruedas o con movilidad reducida.

De manera permanente, se deben respetar los cajones delimitados para el ascenso y descenso frente a hospitales, clínicas y áreas de carga y descarga, a fin de permitir la operatividad ágil de las actividades prioritarias.

Con estas acciones, encaminadas a la regeneración del tejido social, el Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), reitera su compromiso con el desarrollo de un entorno vial seguro, ordenado y equitativo para todas y todos los zacatecanos.