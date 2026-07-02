Inician inscripciones para la cuarta edición del curso de verano Tuzitos Camp

Zacatecas, Zac.- La Licenciatura en Cultura Física y Deporte (Licufide) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), abrió las inscripciones para la cuarta edición del Curso de Verano Tuzitos Camp 2026, un programa que ofrecerá a niñas, niños y adolescentes un espacio seguro para realizar actividades deportivas, recreativas y formativas durante el periodo vacacional.

El responsable de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, Juan Carlos Macías Miranda, comentó que Tuzitos Camp se ha consolidado como un programa institucional que fortalece la vinculación de la Universidad con las familias universitarias y la sociedad, al promover la sana convivencia, la actividad física y el aprendizaje mediante experiencias lúdicas.

Macías Miranda Informó que el curso se realizará del 13 al 31 de julio, en las instalaciones de LICUFIDE, ubicadas en el Campus UAZ Siglo XXI, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, y está dirigido a participantes de 6 a 15 años de edad.

Durante tres semanas, los asistentes podrán practicar disciplinas como fútbol, básquetbol, voleibol, handball, béisbol, atletismo, lucha olímpica, taekwondo, karate, gimnasia, box, ajedrez, baile moderno, folclor, pintura y manualidades, así como actividades recreativas, de animación y porras, guiados por docentes y estudiantes de Licufide que realizan sus prácticas profesionales y servicio social bajo la supervisión del personal académico.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de julio, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en el edificio de LICUFIDE. El cupo es limitado.

Para completar el registro se deberá presentar tres fotografías tamaño infantil, CURP, certificado médico original que acredite que el menor es apto para realizar actividad física, copia de la credencial de elector de las dos personas autorizadas para recoger al participante, ficha de inscripción, reglamento y carta responsiva firmados, además del pago correspondiente.

El costo de inscripción es de $1,350.00 pesos para hijas e hijos del personal docente y administrativo de la UAZ, y de $1,500.00 pesos para el público en general. La cuota incluye playera, gorra, morral y seguro del curso de verano.

Finalmente, el académico invitó a madres, padres y personas cuidadoras a aprovechar esta alternativa para el periodo vacacional, al ofrecer un espacio donde los niños y jóvenes desarrollan habilidades deportivas, fortalecen la convivencia y aprenden en un ambiente seguro y formativo.